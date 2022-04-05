Путин: Запад хочет решить свои проблемы за счет России

Западные страны стремятся решать свои проблемы за счет России, в частности, вводя санкции против российской компании «Газпром». Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал президент РФ Владимир Путин.
«Ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за нерыночных мер и давления на „Газпром“. Запад пытается переложить на РФ собственные ошибки в сфере экономики и решить проблемы за ее счет», — отметил глава государства.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. В частности, США ввели запрет на импорт некоторых российских энергоносителей. В ответ на это Путин подписал указ о приеме оплаты за российский газ в рублях.
Западные страны стремятся решать свои проблемы за счет России, в частности, вводя санкции против российской компании «Газпром». Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал президент РФ Владимир Путин. «Ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за нерыночных мер и давления на „Газпром“. Запад пытается переложить на РФ собственные ошибки в сфере экономики и решить проблемы за ее счет», — отметил глава государства. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. В частности, США ввели запрет на импорт некоторых российских энергоносителей. В ответ на это Путин подписал указ о приеме оплаты за российский газ в рублях. 3 апреля стало известно, что топливо перестало поступать в Латвию, Литву и Эстонию, а уже 4 апреля латвийская компания Latvijas Gaze стала рассматривать возможность оплаты российского газа в рублях. Государственная энергетическая компания Венгрии MVM также ведет переговоры с «Газпромом» о переводе расчетов за топливо за рубли, добавляет телеканал 360. Белоруссия объявила о переходе на рублевую оплату российского газа, пишет «Федеральное агентство новостей».