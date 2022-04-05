05 апреля 2022

США пригрозили ужесточить санкции против Сбербанка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, сбербанк, виды перми
Америка планирует ужесточить санкции против крупнейшего российского банка Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против российских банков, в том числе Сбербанка. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Администрация Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении российских финансовых учреждений, на которые уже распространяются меры, ограничивающие некоторые их зарубежные операции. Среди банков, рассматриваемых для дальнейших санкций, — Сбербанк, крупнейший в России», — говорится в сообщении WSJ.

Еще в конце февраля США ввели ограничения против шести российских кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ. Тогда американские власти потребовали от местных институтов в течение месяца закрыть все корреспондентские или сквозные счета Сбербанка. Кроме того планировалось отклонять любые операции с его участием или его дочерних иностранных финансовых подразделений.

Еще в конце февраля после начала спецоперации РФ на Украине США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT.

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Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против российских банков, в том числе Сбербанка. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. «Администрация Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении российских финансовых учреждений, на которые уже распространяются меры, ограничивающие некоторые их зарубежные операции. Среди банков, рассматриваемых для дальнейших санкций, — Сбербанк, крупнейший в России», — говорится в сообщении WSJ. Еще в конце февраля США ввели ограничения против шести российских кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ. Тогда американские власти потребовали от местных институтов в течение месяца закрыть все корреспондентские или сквозные счета Сбербанка. Кроме того планировалось отклонять любые операции с его участием или его дочерних иностранных финансовых подразделений. Еще в конце февраля после начала спецоперации РФ на Украине США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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