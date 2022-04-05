США пригрозили ужесточить санкции против Сбербанка

06 апреля 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

Америка планирует ужесточить санкции против крупнейшего российского банка Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против российских банков, в том числе Сбербанка. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. «Администрация Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении российских финансовых учреждений, на которые уже распространяются меры, ограничивающие некоторые их зарубежные операции. Среди банков, рассматриваемых для дальнейших санкций, — Сбербанк, крупнейший в России», — говорится в сообщении WSJ. Еще в конце февраля США ввели ограничения против шести российских кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ. Тогда американские власти потребовали от местных институтов в течение месяца закрыть все корреспондентские или сквозные счета Сбербанка. Кроме того планировалось отклонять любые операции с его участием или его дочерних иностранных финансовых подразделений. Еще в конце февраля после начала спецоперации РФ на Украине США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против российских банков, в том числе Сбербанка. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. «Администрация Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении российских финансовых учреждений, на которые уже распространяются меры, ограничивающие некоторые их зарубежные операции. Среди банков, рассматриваемых для дальнейших санкций, — Сбербанк, крупнейший в России», — говорится в сообщении WSJ. Еще в конце февраля США ввели ограничения против шести российских кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ. Тогда американские власти потребовали от местных институтов в течение месяца закрыть все корреспондентские или сквозные счета Сбербанка. Кроме того планировалось отклонять любые операции с его участием или его дочерних иностранных финансовых подразделений. Еще в конце февраля после начала спецоперации РФ на Украине США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT.