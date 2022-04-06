06 апреля 2022

В Тюмени продают верблюда

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени продают верблюда за 150 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Тюменской области продают двугорбого верблюда за 150 тысяч рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Верблюду три года. Порода бактриан. Самка», — указал в объявлении продавец Максим.

Мужчина рассказал, что причина продажи в том, что у него не хватает времени на уход за животным. Верблюдов у него несколько, они требуют очень много внимания. Поэтому было решено продать молодую самку. Также хозяин рассказал, что животное в еде неприхотливо, питается три-четыре раза в день. «Кушает сено, овес, овощи, очень любит картошку, морковку и еловые веточки», — поделился Максим. Для комфортного проживания животному нужна сухая крытая площадка, чтобы спрятаться от ветра, и кормушка.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области по снегу ползают змеи. Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях.

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В Тюменской области продают двугорбого верблюда за 150 тысяч рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Верблюду три года. Порода бактриан. Самка», — указал в объявлении продавец Максим. Мужчина рассказал, что причина продажи в том, что у него не хватает времени на уход за животным. Верблюдов у него несколько, они требуют очень много внимания. Поэтому было решено продать молодую самку. Также хозяин рассказал, что животное в еде неприхотливо, питается три-четыре раза в день. «Кушает сено, овес, овощи, очень любит картошку, морковку и еловые веточки», — поделился Максим. Для комфортного проживания животному нужна сухая крытая площадка, чтобы спрятаться от ветра, и кормушка. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области по снегу ползают змеи. Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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