В Тюмени продают верблюда за 150 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области продают двугорбого верблюда за 150 тысяч рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Верблюду три года. Порода бактриан. Самка», — указал в объявлении продавец Максим.

Мужчина рассказал, что причина продажи в том, что у него не хватает времени на уход за животным. Верблюдов у него несколько, они требуют очень много внимания. Поэтому было решено продать молодую самку. Также хозяин рассказал, что животное в еде неприхотливо, питается три-четыре раза в день. «Кушает сено, овес, овощи, очень любит картошку, морковку и еловые веточки», — поделился Максим. Для комфортного проживания животному нужна сухая крытая площадка, чтобы спрятаться от ветра, и кормушка.

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