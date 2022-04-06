Пушилин назначил нового главу Мариуполя

06 апреля 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин подписал указ о назначении нового главы Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил главой администрации Мариуполя депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константина Иващенко. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте ДНР. Ранее нового главу Мариуполя избрали лидеры общин. «Назначить Иващенко Константина Владимировича главой администрации города Мариуполя. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сообщается в документе. Ранее «Первый канал» сообщил, что кандидатуру Иващенко поддержали лидеры общин. Решение о его назначении главой Мариуполя было принято единогласно. Ранее Иващенко представлял партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» в горсовете. Ранее глава ДНР сообщал, что в Мариуполе создается местная администрация ДНР. Он подписал соответствующее постановление. Сообщалось, что подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики завершили бои за Мариуполь. До этого стало известно, что российская армия заняла большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине. Все Приазовье находится под контролем российских военных. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил главой администрации Мариуполя депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константина Иващенко. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте ДНР. Ранее нового главу Мариуполя избрали лидеры общин. «Назначить Иващенко Константина Владимировича главой администрации города Мариуполя. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сообщается в документе. Ранее «Первый канал» сообщил, что кандидатуру Иващенко поддержали лидеры общин. Решение о его назначении главой Мариуполя было принято единогласно. Ранее Иващенко представлял партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» в горсовете. Ранее глава ДНР сообщал, что в Мариуполе создается местная администрация ДНР. Он подписал соответствующее постановление. Сообщалось, что подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики завершили бои за Мариуполь. До этого стало известно, что российская армия заняла большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине. Все Приазовье находится под контролем российских военных. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей.