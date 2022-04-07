Зампостпреда РФ предупредил ООН о разрушительной ошибке

Отстранения РФ от Совета по правам человек приведет к разрушительным последствиям для ООН, считает зампостпреда России Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Организация объединенных наций (ООН) может столкнуться с разрушительными последствиями в случае отстранения России от участия в Совете по правам человека (СПЧ). С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Это является знаковым шагом США и их союзников, который рискует иметь разрушительные последствия для системы ООН. <…> Эта ситуация раскрывает более общую картину: западные страны хотят подорвать институты ООН под ширмой наказания России», — выразил мнение Полянский в своем telegram-канале.

Генассамблея ООН планирует 7 апреля решить вопрос о приостановке участия России в Совете по правам человека. Соответствующий проект резолюции подготовили США и другие западные страны.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России. Также страны Запада обсуждают перспективу исключения РФ из Совета Безопасности ООН. Однако постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что это сделать невозможно.