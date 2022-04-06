Мэрия в ЯНАО в непогоду оставила людей без укрытия

07 апреля 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Паре повезло и автомобиль пропустили спустя длительное время ожидания Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Дорогу между Харпом и Лабытнанги перекрывали из-за циклона «Катарина», бушевавшего в регионе, людей не пропускали домой, при этом не предоставляя альтернативу для того, чтобы переждать стихию. Ямальцам предложили остаться в машине без еды и воды до улучшения погодных условий или до момента пока не соберется колона автомобилей, чтобы запустить реверсивное движение. МЧС также отказалось помогать в ситуации. Об этом URA.RU сообщила семейная пара, столкнувшаяся с проблемой. «Мы работаем в Харпе, а живем в Лабытнанги — утром на работу получилось уехать, а вернуться домой не давали. Какой-то кров также не предоставляют, нас просто вынуждали ночевать в машине. У полицейских приказ — не пропускать по одной машине. Неизвестно поехал бы кто-то еще так поздно в сторону Лабытнанги. Время пол двенадцатого ночи — не все так долго работают. Сотрудница МЧС по телефону сказала, что помочь ничем не может, нужно обращаться к властям города — все, что она может найти номер, по которому можно позвонить службам администрации», — рассказала собеседница. По словам женщины, им повезло и спустя какое-то время подъехали спец автобусы и их пропустили. «А если бы их не было, нам бы пришлось ночевать в машине? Полиция помочь ничем не могла, только хамила и говорила, что у них приказ», — поясняет собеседница. В мэрию был направлен запрос с просьбой пояснить, почему они не сделали пункт для размещения людей в Харпе. Ответ на момент публикации не получен. Ранее сообщалось, что на Ямал обрушился штормовой ветер. Детей в школах перевели на дистант, некоторые рейсы были отменены, а дорогу Лабытнанги — Обская — Харп перекрыли. При этом мэрия развернула пункт, где люди могут переждать стихию, только в микрорайоне Обской. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дорогу между Харпом и Лабытнанги перекрывали из-за циклона «Катарина», бушевавшего в регионе, людей не пропускали домой, при этом не предоставляя альтернативу для того, чтобы переждать стихию. Ямальцам предложили остаться в машине без еды и воды до улучшения погодных условий или до момента пока не соберется колона автомобилей, чтобы запустить реверсивное движение. МЧС также отказалось помогать в ситуации. Об этом URA.RU сообщила семейная пара, столкнувшаяся с проблемой. «Мы работаем в Харпе, а живем в Лабытнанги — утром на работу получилось уехать, а вернуться домой не давали. Какой-то кров также не предоставляют, нас просто вынуждали ночевать в машине. У полицейских приказ — не пропускать по одной машине. Неизвестно поехал бы кто-то еще так поздно в сторону Лабытнанги. Время пол двенадцатого ночи — не все так долго работают. Сотрудница МЧС по телефону сказала, что помочь ничем не может, нужно обращаться к властям города — все, что она может найти номер, по которому можно позвонить службам администрации», — рассказала собеседница. По словам женщины, им повезло и спустя какое-то время подъехали спец автобусы и их пропустили. «А если бы их не было, нам бы пришлось ночевать в машине? Полиция помочь ничем не могла, только хамила и говорила, что у них приказ», — поясняет собеседница. В мэрию был направлен запрос с просьбой пояснить, почему они не сделали пункт для размещения людей в Харпе. Ответ на момент публикации не получен. Ранее сообщалось, что на Ямал обрушился штормовой ветер. Детей в школах перевели на дистант, некоторые рейсы были отменены, а дорогу Лабытнанги — Обская — Харп перекрыли. При этом мэрия развернула пункт, где люди могут переждать стихию, только в микрорайоне Обской.