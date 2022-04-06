Курганцы выставляют в социальных сетях свои фото с Жириновским

Владимир Жириновский умер 6 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

Курганские активисты и сторонники ЛДПР начали публиковать воспоминания о лидере партии Владимире Жириновском и совместные фотографии. Свои посты они размещают в соцсетях.

«Это был один из тех видных деятелей, которые редко появляются на политической арене. Это был большой патриот страны и великий политик России. Помним, гордимся! Мы понесли колоссальную утрату. И это утрата не только для членов партии, но и всей нашей страны», — написал правозащитник из Шадринска Александр Андрюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«До последних мгновений была надежда, что наш ВВЖ выдержит, выдержит неистовый и неукротимый боец… Покойся с миром, Учитель», — написал координатор регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин на своей странице в той же соцсети. Он добавил, что желающие передать соболезнования могут прийти в офис реготделения партии в Кургане.

Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Жириновского доставили в больницу 9 февраля, у него диагностировали коронавирус.

По словам учителя Владимира Кочеулова, эта фотография была сделана в 1998 году во время партийной конференции Фото: страница Владимира Кочеулова в соцсети «ВКонтакте»

Александр Андрюков заявил, что будет помнить Владимира Жириновского и гордиться им Фото: страница Александра Андрюкова в соцсети «ВКонтакте»

Анну Бояркину (сейчас журналист URA.RU) сфотографировали с Владимиром Жириновским в 2010 году Фото: страница Анны Бояркиной в соцсети «ВКонтакте»