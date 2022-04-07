Профессор Чумаков раскрыл, где расположены 300 биолабораторий США

07 апреля 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

В мире работает около 300 тайных лабораторий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основные тайные биолаборатории США находятся на границах России и Китая, то есть вокруг стран, которые Америка считает враждебными. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «По всему миру насчитывается не менее 300 тайных биолабораторий. В основном они располагаются по границам России и Китая, вокруг стран, которые у США вызывают беспокойство. Биолаборатории относятся к военному ведомству Соединенных Штатов, и их работа, по легенде, заключается в мониторинге эпидситуации и помощи странам, которые недавно отделились, у которых нет сильной службы биозащиты, чтобы справиться с возможными угрозами. Но на деле организации, конечно, скорее всего, делают то, что им выгодно», — пояснил Петр Чумаков. По мнению профессора вирусологии, все биологические исследования должны быть в открытом доступе. «Понимаете, у нас сейчас практически разрушается международное право. На бумаге оно есть, но в реальности его не всегда соблюдают. Например, США в 2001 году официально вышли из всех договоров по биологическому оружию. Хотя с точки зрения логики и безопасности это, конечно, совершенно недопустимо, так как такого рода исследования должны вестись в открытом режиме, чтобы можно было оценить все угрозы для каждого человека во многих странах мира. Если в лабораториях делается что-то опасное, оно может поставить под вопрос выживаемость планеты. Как сейчас произошло с COVID-19, до сих пор никто не знает, откуда взялся этот вирус, и есть очень серьезные подозрения, что он был искусственно создан», — подчеркнул Чумаков. Ученый отметил, что сейчас у России появились основания требовать от окружающих ее стран, в первую очередь Казахстана, ликвидировать лаборатории на их территории. «И не просто удалить со своей территории, а раскрыть, чем они там занимаются. Потому что постсоветские государства имеют все возможности после того, как закроют эти лаборатории и вынудят оттуда все удалить, ознакомиться с документами. Это все находится на территории их стран, и вполне можно это все арестовать и посмотреть, что там делается», — подытожил Чумаков. Указ о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ Владимир Путин подписал 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что мера оказалась вынужденной и необходимой для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ходе спецоперации было выявлено, что в лабораториях Украины, в непосредственной близости от России, ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира. В частности, помощь шла на работу биолабораторий Украины и Грузии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Основные тайные биолаборатории США находятся на границах России и Китая, то есть вокруг стран, которые Америка считает враждебными. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «По всему миру насчитывается не менее 300 тайных биолабораторий. В основном они располагаются по границам России и Китая, вокруг стран, которые у США вызывают беспокойство. Биолаборатории относятся к военному ведомству Соединенных Штатов, и их работа, по легенде, заключается в мониторинге эпидситуации и помощи странам, которые недавно отделились, у которых нет сильной службы биозащиты, чтобы справиться с возможными угрозами. Но на деле организации, конечно, скорее всего, делают то, что им выгодно», — пояснил Петр Чумаков. По мнению профессора вирусологии, все биологические исследования должны быть в открытом доступе. «Понимаете, у нас сейчас практически разрушается международное право. На бумаге оно есть, но в реальности его не всегда соблюдают. Например, США в 2001 году официально вышли из всех договоров по биологическому оружию. Хотя с точки зрения логики и безопасности это, конечно, совершенно недопустимо, так как такого рода исследования должны вестись в открытом режиме, чтобы можно было оценить все угрозы для каждого человека во многих странах мира. Если в лабораториях делается что-то опасное, оно может поставить под вопрос выживаемость планеты. Как сейчас произошло с COVID-19, до сих пор никто не знает, откуда взялся этот вирус, и есть очень серьезные подозрения, что он был искусственно создан», — подчеркнул Чумаков. Ученый отметил, что сейчас у России появились основания требовать от окружающих ее стран, в первую очередь Казахстана, ликвидировать лаборатории на их территории. «И не просто удалить со своей территории, а раскрыть, чем они там занимаются. Потому что постсоветские государства имеют все возможности после того, как закроют эти лаборатории и вынудят оттуда все удалить, ознакомиться с документами. Это все находится на территории их стран, и вполне можно это все арестовать и посмотреть, что там делается», — подытожил Чумаков. Указ о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ Владимир Путин подписал 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что мера оказалась вынужденной и необходимой для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ходе спецоперации было выявлено, что в лабораториях Украины, в непосредственной близости от России, ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира. В частности, помощь шла на работу биолабораторий Украины и Грузии.