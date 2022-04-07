Генсек НАТО призвал расследовать убийства пленных россиян

Любое военное преступление и сообщения о возможных нарушениях должны быть расследованы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос об убийстве российских пленных на Украине.
«Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы. Но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте», — заявил Столтенберг. Трансляция его пресс-конференции велась на youtube-канале The Guardian. Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает проведение международного расследования всех событий на Украине.
Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация Украины. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором украинские националисты добивают раненых российских военных выстрелами в упор. Газета New York Times сообщила, что ей удалось установить подлинность видео. Оно было снято в деревне к западу от Киева, вблизи Бучи. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все сообщения о нарушениях прав человека на Украине нужно расследовать. Так он ответил на вопрос об убийствах российских пленных.
Любое военное преступление и сообщения о возможных нарушениях должны быть расследованы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос об убийстве российских пленных на Украине. «Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы. Но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте», — заявил Столтенберг. Трансляция его пресс-конференции велась на youtube-канале The Guardian. Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает проведение международного расследования всех событий на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация Украины. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором украинские националисты добивают раненых российских военных выстрелами в упор. Газета New York Times сообщила, что ей удалось установить подлинность видео. Оно было снято в деревне к западу от Киева, вблизи Бучи. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все сообщения о нарушениях прав человека на Украине нужно расследовать. Так он ответил на вопрос об убийствах российских пленных.