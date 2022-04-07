Генсек НАТО призвал расследовать убийства пленных россиян

07 апреля 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг сообщил, что не знает о произошедшем с пленными на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любое военное преступление и сообщения о возможных нарушениях должны быть расследованы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос об убийстве российских пленных на Украине. «Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы. Но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте», — заявил Столтенберг. Трансляция его пресс-конференции велась на youtube-канале The Guardian. Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает проведение международного расследования всех событий на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация Украины. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором украинские националисты добивают раненых российских военных выстрелами в упор. Газета New York Times сообщила, что ей удалось установить подлинность видео. Оно было снято в деревне к западу от Киева, вблизи Бучи. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все сообщения о нарушениях прав человека на Украине нужно расследовать. Так он ответил на вопрос об убийствах российских пленных. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Любое военное преступление и сообщения о возможных нарушениях должны быть расследованы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос об убийстве российских пленных на Украине. «Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы. Но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте», — заявил Столтенберг. Трансляция его пресс-конференции велась на youtube-канале The Guardian. Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает проведение международного расследования всех событий на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация Украины. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором украинские националисты добивают раненых российских военных выстрелами в упор. Газета New York Times сообщила, что ей удалось установить подлинность видео. Оно было снято в деревне к западу от Киева, вблизи Бучи. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все сообщения о нарушениях прав человека на Украине нужно расследовать. Так он ответил на вопрос об убийствах российских пленных.