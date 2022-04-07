Генсек НАТО призвал расследовать убийства пленных россиян

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг сообщил, что не знает о произошедшем с пленными на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Любое военное преступление и сообщения о возможных нарушениях должны быть расследованы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос об убийстве российских пленных на Украине.

«Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы. Но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте», — заявил Столтенберг. Трансляция его пресс-конференции велась на youtube-канале The Guardian. Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает проведение международного расследования всех событий на Украине.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация Украины. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором украинские националисты добивают раненых российских военных выстрелами в упор. Газета New York Times сообщила, что ей удалось установить подлинность видео. Оно было снято в деревне к западу от Киева, вблизи Бучи. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все сообщения о нарушениях прав человека на Украине нужно расследовать. Так он ответил на вопрос об убийствах российских пленных.

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Любое военное преступление и сообщения о возможных нарушениях должны быть расследованы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос об убийстве российских пленных на Украине. «Любое сообщение о возможном нарушении международного права должно рассмотрено, любые военные преступления неприемлемы. Но я не имею информации об этом конкретном видео и этом конкретном инциденте», — заявил Столтенберг. Трансляция его пресс-конференции велась на youtube-канале The Guardian. Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает проведение международного расследования всех событий на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация Украины. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором украинские националисты добивают раненых российских военных выстрелами в упор. Газета New York Times сообщила, что ей удалось установить подлинность видео. Оно было снято в деревне к западу от Киева, вблизи Бучи. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все сообщения о нарушениях прав человека на Украине нужно расследовать. Так он ответил на вопрос об убийствах российских пленных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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