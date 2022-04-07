Датский наемник сообщил о казнях российских солдат на Украине

07 апреля 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Датский наемник заявил о военных преступлениях солдат ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемник из Дании, воюющий на стороне Украины, рассказал о казнях пленных российских солдат. Об этом сообщает телеканал TV2. «Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают», — приводит слова наемника РИА «Новости». Он отметил, что украинские военные совершали военное преступление, убивая взятых в плен россиян. Также датчанин уточнил, что сам не принимал участия в казнях российских солдат. Ранее в социальных сетях появилось видео с казнью российских военнопленных солдатами ВСУ. Американская газета The New York Times доказала подлинность видео с расправой. В ООН призвали провести расследование по делу об убийстве российских военнопленных. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал аналогичное заявление. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наемник из Дании, воюющий на стороне Украины, рассказал о казнях пленных российских солдат. Об этом сообщает телеканал TV2. «Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают», — приводит слова наемника РИА «Новости». Он отметил, что украинские военные совершали военное преступление, убивая взятых в плен россиян. Также датчанин уточнил, что сам не принимал участия в казнях российских солдат. Ранее в социальных сетях появилось видео с казнью российских военнопленных солдатами ВСУ. Американская газета The New York Times доказала подлинность видео с расправой. В ООН призвали провести расследование по делу об убийстве российских военнопленных. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал аналогичное заявление. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».