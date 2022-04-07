Президент Сербии объяснился за голос против России на ГА ООН

На Генассамблее Организации объединенных наций (ООН) Сербию вынудили проголосовать за исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) с помощью шантажа. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
Изначально Сербия должна была воздержаться во время голосования на Генассамблее ООН по резолюции, предусматривающей исключение России из СПЧ, заявил Александр Вучич, передает сербское национальное телевидение. Однако на Сербию было оказано давление с помощью шантажа, рассказал он.
Также Вучич отметил, что Сербия является единственной страной, которая не ввела санкции против России. По словам сербского лидера, его страна сохраняет свой честный, нравственный и частный курс на путь к Евросоюзу, но не отворачивается от своих традиционных друзей.
На Генассамблее Организации объединенных наций (ООН) Сербию вынудили проголосовать за исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) с помощью шантажа. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. Изначально Сербия должна была воздержаться во время голосования на Генассамблее ООН по резолюции, предусматривающей исключение России из СПЧ, заявил Александр Вучич, передает сербское национальное телевидение. Однако на Сербию было оказано давление с помощью шантажа, рассказал он. Также Вучич отметил, что Сербия является единственной страной, которая не ввела санкции против России. По словам сербского лидера, его страна сохраняет свой честный, нравственный и частный курс на путь к Евросоюзу, но не отворачивается от своих традиционных друзей. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Россия приняла решение о досрочном прекращении работы в СПЧ.