В Германии заявили, что не дадут войска Украине

02 апреля 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои вооруженные силы на территории Украины. С соответствующим заявлением выступил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн. «В силе то, что говорили и федеральный канцлер, и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины. Если недавние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле не приведут к прекращению огня на Украине, то в ближайшее время можно ожидать ужесточение „партизанской войны“», — сказал Цорн в интервью изданию Welt am Sonntag. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд ранее заявила, что президент США Джо Байден не намерен принимать такие решения о помощи Киеву, которые привели бы к прямому военному конфликту между Вашингтоном и Москвой. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Америка работает над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов.