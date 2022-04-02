В Германии заявили, что не дадут войска Украине

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В Германии заявили, что «ни в коем случае» не задействуют ВС на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои вооруженные силы на территории Украины. С соответствующим заявлением выступил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн.

«В силе то, что говорили и федеральный канцлер, и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины. Если недавние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле не приведут к прекращению огня на Украине, то в ближайшее время можно ожидать ужесточение „партизанской войны“», — сказал Цорн в интервью изданию Welt am Sonntag.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд ранее заявила, что президент США Джо Байден не намерен принимать такие решения о помощи Киеву, которые привели бы к прямому военному конфликту между Вашингтоном и Москвой. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Америка работает над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов.

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Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои вооруженные силы на территории Украины. С соответствующим заявлением выступил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн. «В силе то, что говорили и федеральный канцлер, и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины. Если недавние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле не приведут к прекращению огня на Украине, то в ближайшее время можно ожидать ужесточение „партизанской войны“», — сказал Цорн в интервью изданию Welt am Sonntag. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд ранее заявила, что президент США Джо Байден не намерен принимать такие решения о помощи Киеву, которые привели бы к прямому военному конфликту между Вашингтоном и Москвой. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Америка работает над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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