Bloomberg: Европа нашла способ обойти санкции, закупая газ из РФ

Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc предложила смешивать российское дизельное топливо с другими нефтепродуктами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc нашла способ закупить российский газ в обход санкциям. Там предлагают смешивать российское дизельное топливо с другими нефтепродуктами, которые нефтяные компании и торговцы сырьевыми товарами используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Когда груз российского дизельного топлива не является грузом российского дизельного топлива? Ответ заключается в том, что Shell Plc, крупнейшая европейская нефтяная компания, превращает его в то, что трейдеры называют латвийской смесью. Суть в том, чтобы продавать баррель, в котором только 49,99% приходится на Россию; по мнению Shell, до тех пор, пока остальные 50,01% поступают из других источников, груз нефти технически не российского происхождения», — сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия запретила покупать российский газ за рубли. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, считает, что расчеты за российский газ в рублях являются обходом санкций и несут риск для европейский компаний.

США, страны ЕС, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Введенные ограничения коснулись всех отраслей российской экономики. В ответ на введенные санкции против России президент Владимир Путин решил, что страна будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Он отмечал, что санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. По словам президента, их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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