Бьюти-мастера из Екатеринбурга стали жертвами украинских брендов

Бренды из Украины берут у свердловчан деньги, но не отправляют им посылки Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мастера из салонов красоты Екатеринбурга потеряли свои деньги из-за спецоперации РФ на Украине. Они рассказали URA.RU, что такие бренды, как AntuOne и Okis Brow взяли у них деньги и направили на поддержку ВСУ, а оплаченные товары решили раздать мастерам из Украины.

«Сейчас развивается настоящая вражда. Украинские бренды берут у нас деньги, но товар не отправляют, в своих соцсетях пишут, что деньги направят ВСУ (Вооруженным силам Украины — прим. URA.RU). На сообщения не отвечают, контакта никакого нет», — негодуют мастера. Кроме того, уточняет один из мастеров, бренды планируют отдать оплаченную косметику украинским бьют-мастерам, соответствующие сообщения те размещают в своих аккаунтах в социальных сетях.

Такие вспышки русофобии связаны с проведением денацификации и демилитаризации Украины Вооруженными силами РФ. Так, например, россиянка, проживающая в Германии показала в соцсети, что мигранты из Украины считают европейские страны своей собственностью. На это едко и со смехом отреагировали пользователи, сыронизировав, что немцы тоже должны быть в курсе новой принадлежности Германии. В начале апреля член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод представил доклад с примерами дискриминации русскоязычных людей за рубежом. Исходя из доклада Брода, случаи ксенофобии по отношению к россиянам по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы.

Спецоперация ВС РФ проходит на Украине с 24 февраля. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных документов Национальной гвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация предотвратила гибели мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если вы или ваши близкие испытали на себе приступы агрессии со стороны жителей Украины или Европы, почувствовали признаки дискриминации или ксенофобии или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .