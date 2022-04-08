Военный Дандыкин: удар по Краматорску нанесли ради санкций для РФ

08 апреля 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Войска РФ применяют ракеты «Искандер», а ДНР и ЛНР «Град» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провокационный «удар» по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен бригадой ВСУ для того, чтобы страны ЕС и США усилили санкции в отношении России. Кроме того, ни Россия, ни ДНР и ЛНР не использую ракеты «Точка У», а воска РФ еще только подходят к городу. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Дело в том, что наши еще только на подходе к Краматорску. Тактических ракет „Точка У“ то у нас давно их нет на вооружении, мы применяем „Искандеры“, а войска ДНР и ЛНР системы залпового огня, как правило, „Град“. Сейчас будут показываться жертвы „удара“. Все это делается для того, чтобы замедлить нашу спецоперацию, чтобы и дальше обложить Россию этими санкциями. Мое мнение, что эти провокации сейчас будут поставлены на поток», — подчеркнул Василий Дандыкин. По мнению ветерана боевых действий, произошедшее в Краматорске также показывает, что Украина пытается уничтожить все социальные объекты Донецкой области. «Кроме того, что это чудовищная провокация, это еще и показатель, что они начинают рушить то, что останется за Донбассом, Донецком и Луганском. Они целенаправленно уничтожают социальные объекты, бьют в том числе по родильным домам, по всему. Это касается не только Донбасса, но и Харьковской области. Именно с такой садистской наклонностью, с какой все делали немцы в годы Великой Отечественной войны, когда отходили. Это тактика „выжженной земли“, когда фашисты-гитлеровцы рушили все за собой для того, чтобы потом русские мучились», — добавил Дандыкин. Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе, где проходит эвакуация местного населения. Обломки ТРК «Точка-У» обнаружены в непосредственной близости от здания. В Минобороны РФ заявили, что такие ракеты используются только Украиной и не состоят на вооружении РФ, ДНР и ЛНР. 14 марта дивизион бригады ВСУ нанес удар ракетой «Точка-У» по центру Донецка. Погибли 17 мирных жителей, 36 человек пострадали. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основной целью ее является денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Провокационный «удар» по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен бригадой ВСУ для того, чтобы страны ЕС и США усилили санкции в отношении России. Кроме того, ни Россия, ни ДНР и ЛНР не использую ракеты «Точка У», а воска РФ еще только подходят к городу. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Дело в том, что наши еще только на подходе к Краматорску. Тактических ракет „Точка У“ то у нас давно их нет на вооружении, мы применяем „Искандеры“, а войска ДНР и ЛНР системы залпового огня, как правило, „Град“. Сейчас будут показываться жертвы „удара“. Все это делается для того, чтобы замедлить нашу спецоперацию, чтобы и дальше обложить Россию этими санкциями. Мое мнение, что эти провокации сейчас будут поставлены на поток», — подчеркнул Василий Дандыкин. По мнению ветерана боевых действий, произошедшее в Краматорске также показывает, что Украина пытается уничтожить все социальные объекты Донецкой области. «Кроме того, что это чудовищная провокация, это еще и показатель, что они начинают рушить то, что останется за Донбассом, Донецком и Луганском. Они целенаправленно уничтожают социальные объекты, бьют в том числе по родильным домам, по всему. Это касается не только Донбасса, но и Харьковской области. Именно с такой садистской наклонностью, с какой все делали немцы в годы Великой Отечественной войны, когда отходили. Это тактика „выжженной земли“, когда фашисты-гитлеровцы рушили все за собой для того, чтобы потом русские мучились», — добавил Дандыкин. Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе, где проходит эвакуация местного населения. Обломки ТРК «Точка-У» обнаружены в непосредственной близости от здания. В Минобороны РФ заявили, что такие ракеты используются только Украиной и не состоят на вооружении РФ, ДНР и ЛНР. 14 марта дивизион бригады ВСУ нанес удар ракетой «Точка-У» по центру Донецка. Погибли 17 мирных жителей, 36 человек пострадали. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основной целью ее является денацификация и демилитаризация.