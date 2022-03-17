В России подорожают одежда, лекарства и смартфоны. Но экономисты не советуют бежать в магазин

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Магазины, клипарт. Екатеринбург, адидас, магазин adidas
Из-за ухода иностранных компаний с российского рынка выросли цены на импортную продукцию Фото:
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Экономисты ожидают подорожания импортных товаров, ввоз которых ограничен из-за антироссийских западных санкций. Это коснется, в том числе, электроники и бытовой техники, а также косметики, одежды, лекарств и средств гигиены. При этом опрошенные URA.RU экономисты не рекомендуют быстрее бежать в магазин закупаться стремительно дорожающими товарами — ажиотажный спрос может только ухудшить экономическую ситуацию в стране.

На данный момент в стране ожидается рост цен на импортные товары — прежде всего из-за ухода иностранных компаний с российского рынка, уверены аналитики инвестиционной компании «Фридом Финанс». Они ожидают подорожания:

  • Электроники и бытовой техники;
  • Автомобилей и их комплектующих,
  • Одежды, обуви и аксессуаров зарубежных производителей;
  • Косметики и средств гигиены;
  • Стройматериалов;
  • Табака;
  • Детских товаров и игрушек;
  • Лекарств;
  • Бытовой химии;
  • Корма для животных.

«Возникла такая спекулятивная ситуация, когда ажиотаж определяет во многом и текущие цены, и дефицит или наличие тех или иных товаров. Общая рекомендация в данном случае — не поддаваться панике и не закупать товаров больше, чем вам будет необходимо», — отметил в разговоре с URA.RU завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

Те, кто под влиянием эффекта толпы и из-за паники скупает товары, только раскручивают инфляционную спираль, рассказал заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его словам, из-за такого поведения людей цены закрепляются на более высоком уровне, чем они могли бы быть в более рациональной ситуации.

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Еще одна проблема, с которой могут столкнуться люди, панически сметающие с полок магазинов сахар, или покупающие по несколько телевизоров — это потеря финансовой подушки. Такое поведение абсолютно не рационально с точки зрения экономики, подчеркнул профессор МГУ, главный редактор журнала «Экономист» Сергей Губанов. По его словам, у России есть еще как минимум полгода, прежде чем наступит критическая ситуация с товарами.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble 8 марта заявил, что останавливает инвестиционную деятельность в России, а после сообщил о повышении цен в среднем на 40%.

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Экономисты ожидают подорожания импортных товаров, ввоз которых ограничен из-за антироссийских западных санкций. Это коснется, в том числе, электроники и бытовой техники, а также косметики, одежды, лекарств и средств гигиены. При этом опрошенные URA.RU экономисты не рекомендуют быстрее бежать в магазин закупаться стремительно дорожающими товарами — ажиотажный спрос может только ухудшить экономическую ситуацию в стране. На данный момент в стране ожидается рост цен на импортные товары — прежде всего из-за ухода иностранных компаний с российского рынка, уверены аналитики инвестиционной компании «Фридом Финанс». Они ожидают подорожания: «Возникла такая спекулятивная ситуация, когда ажиотаж определяет во многом и текущие цены, и дефицит или наличие тех или иных товаров. Общая рекомендация в данном случае — не поддаваться панике и не закупать товаров больше, чем вам будет необходимо», — отметил в разговоре с URA.RU завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. Те, кто под влиянием эффекта толпы и из-за паники скупает товары, только раскручивают инфляционную спираль, рассказал заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его словам, из-за такого поведения людей цены закрепляются на более высоком уровне, чем они могли бы быть в более рациональной ситуации. Еще одна проблема, с которой могут столкнуться люди, панически сметающие с полок магазинов сахар, или покупающие по несколько телевизоров — это потеря финансовой подушки. Такое поведение абсолютно не рационально с точки зрения экономики, подчеркнул профессор МГУ, главный редактор журнала «Экономист» Сергей Губанов. По его словам, у России есть еще как минимум полгода, прежде чем наступит критическая ситуация с товарами. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble 8 марта заявил, что останавливает инвестиционную деятельность в России, а после сообщил о повышении цен в среднем на 40%.
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