Глава «Сургутнефтегаза» Богданов попал под санкции Евросоюза

09 апреля 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

ЕС ввел санкции против Владимира Богданова за «тесные связи» с властями РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов попал в санкционный список Европейского союза. Об этом сообщается на сайте законов ЕС. Владимир Богданов был внесен в пятый пакет санкций Евросоюза. Отмечается, что причиной введения ограничений против главы «Сургутнефтегаза» являются «тесные связи» Богданова с российскими властями, а также то, что он платит налоги российскому правительству, «которое отвечает за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины». Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ. Затем он вступил в силу после того, как был опубликован 8 апреля. Минфин США расширил санкционный список россиян. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов попал в санкционный список Европейского союза. Об этом сообщается на сайте законов ЕС. Владимир Богданов был внесен в пятый пакет санкций Евросоюза. Отмечается, что причиной введения ограничений против главы «Сургутнефтегаза» являются «тесные связи» Богданова с российскими властями, а также то, что он платит налоги российскому правительству, «которое отвечает за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины». Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ. Затем он вступил в силу после того, как был опубликован 8 апреля. Минфин США расширил санкционный список россиян. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».