Психиатр предупредил об опасности из-за смены погоды

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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Смена погоды способна влиять на психику, считает врач Фото:

Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой. Об этом предупредила врач-психиатр Елизавета Жесткова.

«Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой», — приводит слова Жестковой портал «Подмосковье сегодня». Так врач прокомментировала инцидент с пенсионеркой из подмосковного поселка Менделеево — женщина голой ходила по улице. «С уверенностью могу сказать, что пока еще рано снимать теплую одежду. Очевидно, у женщины присутствуют проблемы с психическим здоровьем», — уточнила психиатр.

Как отмечают пользователи местных пабликов, в прошлом году похожая женщина бегала по домам и ломилась в квартиры. Тогда ее опознали соседи, подтвердив, что она психически нездорова.

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Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой. Об этом предупредила врач-психиатр Елизавета Жесткова. «Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой», — приводит слова Жестковой портал «Подмосковье сегодня». Так врач прокомментировала инцидент с пенсионеркой из подмосковного поселка Менделеево — женщина голой ходила по улице. «С уверенностью могу сказать, что пока еще рано снимать теплую одежду. Очевидно, у женщины присутствуют проблемы с психическим здоровьем», — уточнила психиатр. Как отмечают пользователи местных пабликов, в прошлом году похожая женщина бегала по домам и ломилась в квартиры. Тогда ее опознали соседи, подтвердив, что она психически нездорова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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