Психиатр предупредил об опасности из-за смены погоды

08 апреля 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Смена погоды способна влиять на психику, считает врач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой. Об этом предупредила врач-психиатр Елизавета Жесткова. «Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой», — приводит слова Жестковой портал «Подмосковье сегодня». Так врач прокомментировала инцидент с пенсионеркой из подмосковного поселка Менделеево — женщина голой ходила по улице. «С уверенностью могу сказать, что пока еще рано снимать теплую одежду. Очевидно, у женщины присутствуют проблемы с психическим здоровьем», — уточнила психиатр. Как отмечают пользователи местных пабликов, в прошлом году похожая женщина бегала по домам и ломилась в квартиры. Тогда ее опознали соседи, подтвердив, что она психически нездорова. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой. Об этом предупредила врач-психиатр Елизавета Жесткова. «Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой», — приводит слова Жестковой портал «Подмосковье сегодня». Так врач прокомментировала инцидент с пенсионеркой из подмосковного поселка Менделеево — женщина голой ходила по улице. «С уверенностью могу сказать, что пока еще рано снимать теплую одежду. Очевидно, у женщины присутствуют проблемы с психическим здоровьем», — уточнила психиатр. Как отмечают пользователи местных пабликов, в прошлом году похожая женщина бегала по домам и ломилась в квартиры. Тогда ее опознали соседи, подтвердив, что она психически нездорова.