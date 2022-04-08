Психиатр предупредил об опасности из-за смены погоды

Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой. Об этом предупредила врач-психиатр Елизавета Жесткова.
«Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой», — приводит слова Жестковой портал «Подмосковье сегодня». Так врач прокомментировала инцидент с пенсионеркой из подмосковного поселка Менделеево — женщина голой ходила по улице. «С уверенностью могу сказать, что пока еще рано снимать теплую одежду. Очевидно, у женщины присутствуют проблемы с психическим здоровьем», — уточнила психиатр.
Как отмечают пользователи местных пабликов, в прошлом году похожая женщина бегала по домам и ломилась в квартиры. Тогда ее опознали соседи, подтвердив, что она психически нездорова.
Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой. Об этом предупредила врач-психиатр Елизавета Жесткова. «Смена погоды влияет на людей с подвижной психикой», — приводит слова Жестковой портал «Подмосковье сегодня». Так врач прокомментировала инцидент с пенсионеркой из подмосковного поселка Менделеево — женщина голой ходила по улице. «С уверенностью могу сказать, что пока еще рано снимать теплую одежду. Очевидно, у женщины присутствуют проблемы с психическим здоровьем», — уточнила психиатр. Как отмечают пользователи местных пабликов, в прошлом году похожая женщина бегала по домам и ломилась в квартиры. Тогда ее опознали соседи, подтвердив, что она психически нездорова.