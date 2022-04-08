Полицейским в ЯНАО пришлось стрелять, чтобы спасти человека

Автоинспекторы из Нового Уренгоя (ЯНАО) спасли от похищения мужчину. Двое злоумышленников из Тюменской и Омской областей пытались увезти человека в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба окружного УМВД.
«В ночное время в ОМВД России по г. Новый Уренгой поступило анонимное телефонное сообщение о том, что на одной из улиц города водитель и пассажир иномарки нанесли телесные повреждения неизвестному гражданину и силой усадили его в автомобиль», — говорится в сообщении. Патрульному экипажу удалось догнать злоумышленников на трассе Сургут-Салехард. Преступники избили и силой усадили пострадавшего в машину. Для оказания помощи похищенному мужчине, сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие и открыть огонь по колесам авто. Только так машину удалось остановить.
«Обстановка осложнялась тем, что стрельба велась из движущегося автомобиля на высокой скорости, неровностями дорожного покрытия, а также тем, что преследуемый автомобиль совершал маневры из стороны в сторону. Произведя несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого транспортного средства, полицейским удалось остановить злоумышленников», — добавили в пресс-службе.
Задержанные злоумышленники были пьяными. Один из них оказался 34-летний уроженец Омской области, а его соучастник — 41-летний уроженец Тюменской области. Преступников доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО задержаны вымогатели, терроризировавшие вахтовиков. Четверо жителей поселка Тазовский занимались избиением вахтовиков и вымогательством денег. Злоумышленники были найдены и задержаны совместными силами следственного управления СКР по ЯНАО, РУ ФСБ по Тюменской области, УМВД России по ЯНАО при силовой поддержке Росгвардии.
Автоинспекторы из Нового Уренгоя (ЯНАО) спасли от похищения мужчину. Двое злоумышленников из Тюменской и Омской областей пытались увезти человека в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «В ночное время в ОМВД России по г. Новый Уренгой поступило анонимное телефонное сообщение о том, что на одной из улиц города водитель и пассажир иномарки нанесли телесные повреждения неизвестному гражданину и силой усадили его в автомобиль», — говорится в сообщении. Патрульному экипажу удалось догнать злоумышленников на трассе Сургут-Салехард. Преступники избили и силой усадили пострадавшего в машину. Для оказания помощи похищенному мужчине, сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие и открыть огонь по колесам авто. Только так машину удалось остановить. «Обстановка осложнялась тем, что стрельба велась из движущегося автомобиля на высокой скорости, неровностями дорожного покрытия, а также тем, что преследуемый автомобиль совершал маневры из стороны в сторону. Произведя несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого транспортного средства, полицейским удалось остановить злоумышленников», — добавили в пресс-службе. Задержанные злоумышленники были пьяными. Один из них оказался 34-летний уроженец Омской области, а его соучастник — 41-летний уроженец Тюменской области. Преступников доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств. Ранее сообщалось, что в ЯНАО задержаны вымогатели, терроризировавшие вахтовиков. Четверо жителей поселка Тазовский занимались избиением вахтовиков и вымогательством денег. Злоумышленники были найдены и задержаны совместными силами следственного управления СКР по ЯНАО, РУ ФСБ по Тюменской области, УМВД России по ЯНАО при силовой поддержке Росгвардии.