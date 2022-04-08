Полицейским в ЯНАО пришлось стрелять, чтобы спасти человека

Злоумышленников удалось догнать на трассе Сургут-Салехард Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автоинспекторы из Нового Уренгоя (ЯНАО) спасли от похищения мужчину. Двое злоумышленников из Тюменской и Омской областей пытались увезти человека в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«В ночное время в ОМВД России по г. Новый Уренгой поступило анонимное телефонное сообщение о том, что на одной из улиц города водитель и пассажир иномарки нанесли телесные повреждения неизвестному гражданину и силой усадили его в автомобиль», — говорится в сообщении. Патрульному экипажу удалось догнать злоумышленников на трассе Сургут-Салехард. Преступники избили и силой усадили пострадавшего в машину. Для оказания помощи похищенному мужчине, сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие и открыть огонь по колесам авто. Только так машину удалось остановить.

«Обстановка осложнялась тем, что стрельба велась из движущегося автомобиля на высокой скорости, неровностями дорожного покрытия, а также тем, что преследуемый автомобиль совершал маневры из стороны в сторону. Произведя несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого транспортного средства, полицейским удалось остановить злоумышленников», — добавили в пресс-службе.

Задержанные злоумышленники были пьяными. Один из них оказался 34-летний уроженец Омской области, а его соучастник — 41-летний уроженец Тюменской области. Преступников доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО задержаны вымогатели, терроризировавшие вахтовиков. Четверо жителей поселка Тазовский занимались избиением вахтовиков и вымогательством денег. Злоумышленники были найдены и задержаны совместными силами следственного управления СКР по ЯНАО, РУ ФСБ по Тюменской области, УМВД России по ЯНАО при силовой поддержке Росгвардии.

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