Подпольные казино Тюмени усилили меры безопасности из-за пермяков

После визита пермских борцов с подпольными казино, игровые клубы Тюмени значительно усилили меры безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В заведениях такого типа начали массово устанавливать камеры наружного видеонаблюдения. К тому же, теперь там принимают только «своих» игроков, которых персонал знает в лицо.
«После визита пермских активистов, некоторые тюменские игровые клубы закупили новое оборудование для наружного видеонаблюдения. Теперь попасть туда „с улицы“ просто невозможно: только если тебя там уже знают в лицо, либо по рекомендации от одного из действующих клиентов клуба», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
В конце марта активисты Организации экономической безопасности и гражданского контроля из Перми провели рейд по игровым клубам Тюмени и Тобольска. После этого один из пермяков, Артем Горбачев, заявил, что в его автомобиль была подброшена гильза от снайперской винтовки Драгунова (СВД) с неизвестным порошком внутри. Находку активист назвал «черной меткой» от владельцев подпольных казино Тюмени.
После визита пермских борцов с подпольными казино, игровые клубы Тюмени значительно усилили меры безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В заведениях такого типа начали массово устанавливать камеры наружного видеонаблюдения. К тому же, теперь там принимают только «своих» игроков, которых персонал знает в лицо. «После визита пермских активистов, некоторые тюменские игровые клубы закупили новое оборудование для наружного видеонаблюдения. Теперь попасть туда „с улицы“ просто невозможно: только если тебя там уже знают в лицо, либо по рекомендации от одного из действующих клиентов клуба», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В конце марта активисты Организации экономической безопасности и гражданского контроля из Перми провели рейд по игровым клубам Тюмени и Тобольска. После этого один из пермяков, Артем Горбачев, заявил, что в его автомобиль была подброшена гильза от снайперской винтовки Драгунова (СВД) с неизвестным порошком внутри. Находку активист назвал «черной меткой» от владельцев подпольных казино Тюмени.