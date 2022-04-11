Подпольные казино Тюмени усилили меры безопасности из-за пермяков

11 апреля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

В игровых клубах Тюмени перестали обслуживать незнакомых людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU После визита пермских борцов с подпольными казино, игровые клубы Тюмени значительно усилили меры безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В заведениях такого типа начали массово устанавливать камеры наружного видеонаблюдения. К тому же, теперь там принимают только «своих» игроков, которых персонал знает в лицо. «После визита пермских активистов, некоторые тюменские игровые клубы закупили новое оборудование для наружного видеонаблюдения. Теперь попасть туда „с улицы“ просто невозможно: только если тебя там уже знают в лицо, либо по рекомендации от одного из действующих клиентов клуба», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В конце марта активисты Организации экономической безопасности и гражданского контроля из Перми провели рейд по игровым клубам Тюмени и Тобольска. После этого один из пермяков, Артем Горбачев, заявил, что в его автомобиль была подброшена гильза от снайперской винтовки Драгунова (СВД) с неизвестным порошком внутри. Находку активист назвал «черной меткой» от владельцев подпольных казино Тюмени. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

После визита пермских борцов с подпольными казино, игровые клубы Тюмени значительно усилили меры безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В заведениях такого типа начали массово устанавливать камеры наружного видеонаблюдения. К тому же, теперь там принимают только «своих» игроков, которых персонал знает в лицо. «После визита пермских активистов, некоторые тюменские игровые клубы закупили новое оборудование для наружного видеонаблюдения. Теперь попасть туда „с улицы“ просто невозможно: только если тебя там уже знают в лицо, либо по рекомендации от одного из действующих клиентов клуба», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В конце марта активисты Организации экономической безопасности и гражданского контроля из Перми провели рейд по игровым клубам Тюмени и Тобольска. После этого один из пермяков, Артем Горбачев, заявил, что в его автомобиль была подброшена гильза от снайперской винтовки Драгунова (СВД) с неизвестным порошком внутри. Находку активист назвал «черной меткой» от владельцев подпольных казино Тюмени.