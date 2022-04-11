Политологи назвали шесть сценариев терактов Украины против России

11 апреля 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Провокации направлены на дискредитацию российских военнослужащих Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона может использовать шесть сценариев провокаций с целью дискредитации вооруженных сил РФ: повторение произошедшего в Сребренице, использование живых щитов, как ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ) в Сирии, расстрел машин скорой помощи с ранеными, взрыв химических предприятий, мародерство в домах и наконец повторение трагедии малайзийского «Боинга». Об этом заявили опрошенные URA.RU военные эксперты и политологи. Буча-Сребреница В организации инцидента в Буче виден сценарий, который был реализован во время Боснийской войны, сказал URA.RU профессор МГУ, политолог, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло. «Есть важный момент сходства инцидента в Буче с историей, которая случила в Сребренице (международный трибунал по Югославии установил, что солдаты сербской армии убили 7-8 тысяч мужчин из числа боснийских мусульман — прим. URA.RU). Так называемый геноцид в Сребренице дал формальный повод НАТО для того, чтобы развязать войну против Югославии, а также выдвинуть обвинения в отношении тогдашнего президента Сербии Слободана Милошевича, поймать его и судить в Гаагском трибунале. Инцидент в Буче как под копирку повторяет историю Сребреницы. Следовательно, есть очень большая угроза, что, используя Сребреницу как прецедент, западное сообщество будут убеждать, что раз история в Буче якобы идентична, то и поступать надо с назначенными виновниками также, как в Сребренице. Это весьма опасная угроза, о которой полезно предупредить все мировое сообщество, показав эти аналогии на внеочередном заседании Совбеза ООН», — заявил собеседник агентства. Краматорск-Сирия Удар ракетой «Точка-У» в Краматорске по мирному населению сравним с тем, как действовали боевики ИГИЛ в Сирии, отметил завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им Г.В. Плеханова, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. «Сравнивайте с Сирией. Там тоже ИГИЛ обстреливали жилые дома для того, чтобы нанести ущерб, защищаться, как за живым щитом, воевать против правительственных войск Сирии. В Дейр-эз-Зоре, в Пальмире. Подобного рода боевые действия шли в городах Сирии, боевики ИГИЛ использовали живых людей, обстреливали их. Вот и в Краматорске сначала собрали людей, которые должны были покидать город, по этой толпе нанесли удар „Точкой-У“, которая взорвалась над вокзалом, чтобы запугать население, потому что надо, чтобы люди не выезжали. Хотят, чтобы в Краматорске осталось максимальное количество людей в качестве живого щита», — рассказал Кошкин. Обстрелы скорых По словам полковника запаса, украинская сторона в ближайшем будущем может готовить провокацию с обстрелом машин скорой помощи. «По последней информации может готовиться обстрел машин скорой помощи, которые якобы везут раненых после обстрела артиллерией жилых массивов. Там будут везти мирных жителей, а вооруженные силы России якобы будут их обстреливать. Более того, уже в гостиницу привезли корреспондентов информационных агентств европейских государств и США, Канады, Австралии, Японии», — пояснил собеседник агентства. Взрыв химикатов Также одним из вероятных терактов может стать взрыв химических предприятий. «Мы знаем, что сейчас готовится провокация с применением химического элемента, не оружия. Они заминировали промышленные химикаты, которые при подрыве будут действовать, как химическое оружие. Плюс могут быть использованы боевые отравляющие вещества, все это будет подаваться как атака со стороны российских вооруженных сил», — рассказал Кошкин. Мародерство Помимо этого российские войска будут постоянно обвиняться в мародерстве, отметил политолог. «Что касается нацистов, это „Азов“, „Айдар“ (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ), они набирают военнослужащих, берут слесарей и вскрывают все квартиры, которые люди покинули. В доме в нескольких квартирах могут остаться жители, а остальное вскрывают, все разворовывают, затем слесарей убивают, как свидетелей, и все это полностью списывают на мародерство со стороны военнослужащих российских войск», — добавил Кошкин. Повторение трагедии малайзийского «Боинга» Самой крупной и опасной угрозой может стать провокация с уничтожением пассажирских самолетов из Финляндии или Швеции по типу истории со сбитым в 2014 году под Донецком малайзийским «Боингом», предположил в беседе с URA.RU официальный представитель ДНР в Финляндии, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман. «Главная угроза сейчас это повторение малайзийского „Боинга“. Не исключено, что они это сделают либо с финским, либо со шведским гражданским самолетом. То есть, сбили самолет, потом обвинили Россию. Сейчас это связано с тем, что на Швецию и Финляндию идет сильное давление. Пронатовские, антирусские силы хотят присоединить Финляндию и Швецию в НАТО. Финляндия и Швеция сами не хотят, но лоббисты хотят», — подытожил Бекман. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинская сторона может использовать шесть сценариев провокаций с целью дискредитации вооруженных сил РФ: повторение произошедшего в Сребренице, использование живых щитов, как ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ) в Сирии, расстрел машин скорой помощи с ранеными, взрыв химических предприятий, мародерство в домах и наконец повторение трагедии малайзийского «Боинга». Об этом заявили опрошенные URA.RU военные эксперты и политологи. Буча-Сребреница В организации инцидента в Буче виден сценарий, который был реализован во время Боснийской войны, сказал URA.RU профессор МГУ, политолог, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло. «Есть важный момент сходства инцидента в Буче с историей, которая случила в Сребренице (международный трибунал по Югославии установил, что солдаты сербской армии убили 7-8 тысяч мужчин из числа боснийских мусульман — прим. URA.RU). Так называемый геноцид в Сребренице дал формальный повод НАТО для того, чтобы развязать войну против Югославии, а также выдвинуть обвинения в отношении тогдашнего президента Сербии Слободана Милошевича, поймать его и судить в Гаагском трибунале. Инцидент в Буче как под копирку повторяет историю Сребреницы. Следовательно, есть очень большая угроза, что, используя Сребреницу как прецедент, западное сообщество будут убеждать, что раз история в Буче якобы идентична, то и поступать надо с назначенными виновниками также, как в Сребренице. Это весьма опасная угроза, о которой полезно предупредить все мировое сообщество, показав эти аналогии на внеочередном заседании Совбеза ООН», — заявил собеседник агентства. Краматорск-Сирия Удар ракетой «Точка-У» в Краматорске по мирному населению сравним с тем, как действовали боевики ИГИЛ в Сирии, отметил завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им Г.В. Плеханова, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. «Сравнивайте с Сирией. Там тоже ИГИЛ обстреливали жилые дома для того, чтобы нанести ущерб, защищаться, как за живым щитом, воевать против правительственных войск Сирии. В Дейр-эз-Зоре, в Пальмире. Подобного рода боевые действия шли в городах Сирии, боевики ИГИЛ использовали живых людей, обстреливали их. Вот и в Краматорске сначала собрали людей, которые должны были покидать город, по этой толпе нанесли удар „Точкой-У“, которая взорвалась над вокзалом, чтобы запугать население, потому что надо, чтобы люди не выезжали. Хотят, чтобы в Краматорске осталось максимальное количество людей в качестве живого щита», — рассказал Кошкин. Обстрелы скорых По словам полковника запаса, украинская сторона в ближайшем будущем может готовить провокацию с обстрелом машин скорой помощи. «По последней информации может готовиться обстрел машин скорой помощи, которые якобы везут раненых после обстрела артиллерией жилых массивов. Там будут везти мирных жителей, а вооруженные силы России якобы будут их обстреливать. Более того, уже в гостиницу привезли корреспондентов информационных агентств европейских государств и США, Канады, Австралии, Японии», — пояснил собеседник агентства. Взрыв химикатов Также одним из вероятных терактов может стать взрыв химических предприятий. «Мы знаем, что сейчас готовится провокация с применением химического элемента, не оружия. Они заминировали промышленные химикаты, которые при подрыве будут действовать, как химическое оружие. Плюс могут быть использованы боевые отравляющие вещества, все это будет подаваться как атака со стороны российских вооруженных сил», — рассказал Кошкин. Мародерство Помимо этого российские войска будут постоянно обвиняться в мародерстве, отметил политолог. «Что касается нацистов, это „Азов“, „Айдар“ (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ), они набирают военнослужащих, берут слесарей и вскрывают все квартиры, которые люди покинули. В доме в нескольких квартирах могут остаться жители, а остальное вскрывают, все разворовывают, затем слесарей убивают, как свидетелей, и все это полностью списывают на мародерство со стороны военнослужащих российских войск», — добавил Кошкин. Повторение трагедии малайзийского «Боинга» Самой крупной и опасной угрозой может стать провокация с уничтожением пассажирских самолетов из Финляндии или Швеции по типу истории со сбитым в 2014 году под Донецком малайзийским «Боингом», предположил в беседе с URA.RU официальный представитель ДНР в Финляндии, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман. «Главная угроза сейчас это повторение малайзийского „Боинга“. Не исключено, что они это сделают либо с финским, либо со шведским гражданским самолетом. То есть, сбили самолет, потом обвинили Россию. Сейчас это связано с тем, что на Швецию и Финляндию идет сильное давление. Пронатовские, антирусские силы хотят присоединить Финляндию и Швецию в НАТО. Финляндия и Швеция сами не хотят, но лоббисты хотят», — подытожил Бекман.