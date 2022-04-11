СМИ: сотни миллионов европейцев останутся без света из-за санкций

12 апреля 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Сотни миллионов жителей стран-членов Европейского союза рискуют остаться без электричества из-за санкций, вводимых против России. Об этом сообщает Seznam zprávy. «Сейчас континент работает над запретом на российское ископаемое топливо, а кроме того, нужно найти способ снизить зависимость от торговли ядерным топливом из России», — пишет чешское издание Seznam zprávy. Отмечается, что около ста миллионов европейцев рискуют остаться без электричества, вырабатываемого ядерными реакторами, из-за санкций против России, которая поставляет Европе ядерное топливо. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. После российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Президент России Владимир Путин объявил о том, что газ в Европу будет поставляться только за рубли. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада. В Евросоюзе выступили против такого способа оплаты и призвали запретить поставки нефти и газа из России. Однако часть европейских стран приняли требование российских властей об оплате газа рублями. Путин заявил, что страны, которые откажутся покупать газ за рубли, перестанут его получать. Как считают российские власти, все предыдущие санкции имели негативные последствия и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Уже сообщалось, что американские компании попросили не накладывать ограничения на импорт урана из России, иначе цены на электроэнергию в США вырастут. Власти США обещали подумать над этим предложением.