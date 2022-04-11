Челябинский парламент экстренно соберется из-за поручения Путина

12 апреля 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Законодательное собрание Челябинской области проведет внеочередное заседание в связи с предстоящими бюджетными выплатами для семей с детьми, анонсированными президентом Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердил URA.RU председатель ЗСО Александр Лазарев. «Внеочередная сессия необходима, чтобы внести изменения в бюджет. Они, в свою очередь, нужны для перечисления с 1 мая новых выплат семьям с детьми. Дата сейчас уточняется», — пояснил URA.RU Лазарев. По его словам, право на дополнительную поддержку в Челябинской области получили 133 тысячи детей. Ранее о готовности региона к выплатам сообщил министру финансов Антону Силуанову в ходе рабочей встречи губернатор Алексей Текслер. Новые выплаты для семей с детьми президент РФ Владимир Путин анонсировал 8 марта. Эта и другие меры поддержки россиян стали ответом государства на санкции, которые в отношении РФ ввели страны Запада, пытаясь нанести ущерб не только стране в целом, но и каждому ее жителю в частности. Причиной стала спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, призванной остановить геноцид населения Донбасса.