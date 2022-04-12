Раненые на Украине солдаты мечтают о бабушкиных пирожках. Рассказ свердловского омбудсмена

12 апреля 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Солдаты проходят реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с военными, раненными во время спецоперации на Украине. Солдаты проходят реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии в Екатеринбурге. В беседе с URA.RU Мерзлякова отметила, что солдаты мечтают быстрее вернуться домой и поесть домашней еды. «У солдат просматривается положительная динамика в лечении. Медицинский персонал старается каждого вернуть в строй. Несмотря на то, что все для лечения и питания в госпитале есть, солдаты мечтают о маминых пельменях и бабушкиных пирогах», — поделилась Мерзлякова. По словам чиновницы, ребята с удовольствием делились воспоминаниями о своем доме. «Мы мало говорили про военную службу. Солдаты предпочитают рассказывать о том, кем они работали в обычной жизни, какие любят блюда. С большой благодарностью они отзываются о медицинском персонале госпиталя и о том, как проходит реабилитация», — отметила омбудсмен. Солдат привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО и пятый военный госпиталь Росгвардии в Екатеринбурге. В Свердловскую область уже прибыло 159 военных. В реанимации сейчас нет ни одного солдата. Солдаты уже идут на поправку. Им предлагают реабилитацию в санатории или отпуск по болезни домой. Среди солдат представители разных регионов страны. Есть парень из маленькой деревни в Пермском крае, из Сургута (ХМАО), Чебаркуля (Челябинская область) и Ишимского района Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Целями глава государства заявил демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с военными, раненными во время спецоперации на Украине. Солдаты проходят реабилитацию в пятом военном госпитале Росгвардии в Екатеринбурге. В беседе с URA.RU Мерзлякова отметила, что солдаты мечтают быстрее вернуться домой и поесть домашней еды. «У солдат просматривается положительная динамика в лечении. Медицинский персонал старается каждого вернуть в строй. Несмотря на то, что все для лечения и питания в госпитале есть, солдаты мечтают о маминых пельменях и бабушкиных пирогах», — поделилась Мерзлякова. По словам чиновницы, ребята с удовольствием делились воспоминаниями о своем доме. «Мы мало говорили про военную службу. Солдаты предпочитают рассказывать о том, кем они работали в обычной жизни, какие любят блюда. С большой благодарностью они отзываются о медицинском персонале госпиталя и о том, как проходит реабилитация», — отметила омбудсмен. Солдат привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО и пятый военный госпиталь Росгвардии в Екатеринбурге. В Свердловскую область уже прибыло 159 военных. В реанимации сейчас нет ни одного солдата. Солдаты уже идут на поправку. Им предлагают реабилитацию в санатории или отпуск по болезни домой. Среди солдат представители разных регионов страны. Есть парень из маленькой деревни в Пермском крае, из Сургута (ХМАО), Чебаркуля (Челябинская область) и Ишимского района Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Целями глава государства заявил демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса.