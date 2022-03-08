Японская платежная система JCB приостановит операции в России

08 марта 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Карты JCB, выпущенные в России, продолжат работать в стране Фото: Алексей Андронов © URA.RU Японская платежная система JCB приостанавливает оказание услуг в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Там уточнили, что любые карты JSB, выпущенные в России, не будут поддерживаться за рубежом. «Ввиду трудностей, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, и непредвиденных обстоятельств в регионе, мы приняли решение приостановить деятельность сети JCB в Российской Федерации. Мы сожалеем о любых неудобствах, которые это может причинить нашим клиентам и партнерам», — сообщается на официальном сайте JCB. В компании предупредили, что карты, выпущенные за рубежом, больше не будут поддерживаться в России. И наоборот — любые карты JCB, выпущенные на территории РФ, не будут работать за пределами страны. Ранее западные платежные системы MasterCard и Visa также приостановили оказание услуг в России. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Сбербанке сообщили, что карты Visa и MasterCard продолжат действовать в России без ограничений. Однако с их помощью нельзя будет совершать платежи за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. «Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк уже готовятся к выпуску карты «Мир» на китайской платежной системе UnionPay. При этом MasterCard и Visa после окончания срока действия будут перевыпущены как «Мир», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Японская платежная система JCB приостанавливает оказание услуг в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Там уточнили, что любые карты JSB, выпущенные в России, не будут поддерживаться за рубежом. «Ввиду трудностей, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, и непредвиденных обстоятельств в регионе, мы приняли решение приостановить деятельность сети JCB в Российской Федерации. Мы сожалеем о любых неудобствах, которые это может причинить нашим клиентам и партнерам», — сообщается на официальном сайте JCB. В компании предупредили, что карты, выпущенные за рубежом, больше не будут поддерживаться в России. И наоборот — любые карты JCB, выпущенные на территории РФ, не будут работать за пределами страны. Ранее западные платежные системы MasterCard и Visa также приостановили оказание услуг в России. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Сбербанке сообщили, что карты Visa и MasterCard продолжат действовать в России без ограничений. Однако с их помощью нельзя будет совершать платежи за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. «Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк уже готовятся к выпуску карты «Мир» на китайской платежной системе UnionPay. При этом MasterCard и Visa после окончания срока действия будут перевыпущены как «Мир», передает телеканал 360.