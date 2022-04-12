Тюменские депутаты приняли закон о новых выплатах семьям с детьми

Деньги получат более 64 тысяч тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы поддержали законопроект о денежных выплатах семьям с детьми от 8 до 17 лет, ранее анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным. Решение было принято 13 апреля на внеочередном заседании регионального парламента, которое транслировалось онлайн.

«Это еще одна весьма своевременная мера поддержки нуждающихся семей с детьми», — прокомментировала принятие законопроекта глава комитета по соцполитике облдумы Ольга Швецова. Выплата, по словам депутата, осуществляется в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Решение было принято единогласно.

Ранее агентство писало, что деньги по поручению Путина в Тюменской области получат 64 588 человек. Чтобы оказать помощь всем, кому она положена, правительству области нужно будет потратить более 6,4 млрд рублей. 4,3 млрд выделят из казны региона, остальное даст федеральный бюджет.