Бизнесмен из Москвы ищет автора скандальной курганской скульптуры

Москвичи разыскивают автора скандальной курганской скульптуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмен из Москвы активно ищет автора скульптуры женщины-кошки, появившуюся в прошлом году в Кургане. Горожан возмутила скульптура и ее переместили с вокзала в торговый центр. Московский коммерсант использует различные каналы в поисках информации о скульпторе, в том числе рассчитывает на помощь журналистов, обратившись в URA.RU через знакомых.

«В интернете он [бизнесмен из Москвы] увидел скульптуру. Несмотря на то, что большинство комментаторов были возмущены внешним, якобы аморальным видом кошки, скульптура ему понравилась своим творческим замыслом», — пояснил по телефону собеседник агентства. Как сообщает источник, коммерсант желает заказать или купить подобную фигуру к себе в строящийся загородный дом. К сожалению потенциального заказчика, он никак не может найти контакты создателя женщины-кошки.

URA.RU писало, что после возмущения горожан в соцсетях администрация ЮУЖД предпочла убрать скандальную фигуру с привокзальной площади. Позднее кошку с чемоданами обнаружили в торговом центре города. В приемной развлекательного центра, сообщили, что к ним уже неоднократно обращались с просьбами о продаже скульптуры. Корреспонденту URA.RU пояснили, что данных о скульпторе в сопровождающих документах не имеется, и предложения о продаже предмета компания не рассматривает.

Похожая скульптура была замечена в Волгограде, но информации о ее создателе московский бизнесмен также не имеет. Скульптор же курганской фигуры после скандала никак не обозначил себя. Курганцы не исключили, что автор обиделся на критику своего творчества. В сообществе курганских скульпторов URA.RU также не удалось найти информацию о создателе женщины-кошки.

Скульптура женщины-кошки в кафе г. Волгоград https://vk.com/photo-30167476_287857084

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