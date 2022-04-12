Тюменцам звонят «роботы» из Румынии и зовут на службу в армию

Тюменцам начали звонить лжевоенкоматы из Румынии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителям Тюмени начали поступать звонки из Румынии, во время которых автоотвечик призывает абонентов явиться в ближайший военный комиссариат. Об этом тюменцы рассказали в беседе с URA.RU. Так же, по их словам, «роботы» советуют сделать запас необходимых лекарств на срок 30 — 40 дней.

«Мне позвонили с номера +40722424***. Мужской голос озвучил, что мне необходимо в ближайшее время явиться в военный комиссариат, так как из-за спецоперации весенний приыв начался раньше. Грозили за неявку уголовным наказанием. Весь „разговор“, а, точнее, монолог „робота“ длился около 50 секунд. После чего связь оборвалась», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU.

Другой горожанин рассказал об аналогичном звонке, во время которого ему посоветовали запастись лекарствами. «Мне позвонили через Viber. Телефон определил, что звонок идет из Румынии. Автоответчик сказал запастись лекарствами первой необходимости на на 30 — 40 дней», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

Получить оперативный комментарий военного комиссара Тюменской области URA.RU не удалось. На звонки редакции в его приемной никто не ответил.

Как ранее указывало агентство, 24 февраля началась спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация военного конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.