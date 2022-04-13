13 апреля 2022

СМИ: Полиция Фиджи арестовала яхту сенатора РФ Керимова

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В порту Фиджи конфисковали яхту Сулеймана Керимова Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Полиция независимого государства Фиджи арестовала яхту, якобы принадлежащую российскому сенатору, миллиардеру из списка Forbes Сулейману Керимову. Об этом сообщает фиджийский телеканал FBC.

Яхта Amadea вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей. На данный момент около судна дежурят местные стражи порядка, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на телеканал.

Ранее в Великобритании задержали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив» Виталию Кочеткову. Бизнесмену принадлежат еще две суперъяхты Aurelia и Phi Phantom, они ходят под флагом Мальты и на данный момент находятся в Испании. Спустя время гражданская гвардия Испании наложила арест на яхту Tango предпринимателя Виктора Вексельберга.

Интернет-издание Independent сообщило, что власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что российские олигархи пытаются спасти свои яхты, уводя их в Черное море. Жесткие санкции по отношению к РФ со стороны США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине.

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Полиция независимого государства Фиджи арестовала яхту, якобы принадлежащую российскому сенатору, миллиардеру из списка Forbes Сулейману Керимову. Об этом сообщает фиджийский телеканал FBC. Яхта Amadea вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей. На данный момент около судна дежурят местные стражи порядка, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на телеканал. Ранее в Великобритании задержали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив» Виталию Кочеткову. Бизнесмену принадлежат еще две суперъяхты Aurelia и Phi Phantom, они ходят под флагом Мальты и на данный момент находятся в Испании. Спустя время гражданская гвардия Испании наложила арест на яхту Tango предпринимателя Виктора Вексельберга. Интернет-издание Independent сообщило, что власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что российские олигархи пытаются спасти свои яхты, уводя их в Черное море. Жесткие санкции по отношению к РФ со стороны США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине.
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