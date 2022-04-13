СМИ: Полиция Фиджи арестовала яхту сенатора РФ Керимова 14 апреля 2022 в 07:57 Размер текста - 17 + В порту Фиджи конфисковали яхту Сулеймана Керимова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Полиция независимого государства Фиджи арестовала яхту, якобы принадлежащую российскому сенатору, миллиардеру из списка Forbes Сулейману Керимову. Об этом сообщает фиджийский телеканал FBC. Яхта Amadea вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей. На данный момент около судна дежурят местные стражи порядка, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на телеканал. Ранее в Великобритании задержали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив» Виталию Кочеткову. Бизнесмену принадлежат еще две суперъяхты Aurelia и Phi Phantom, они ходят под флагом Мальты и на данный момент находятся в Испании. Спустя время гражданская гвардия Испании наложила арест на яхту Tango предпринимателя Виктора Вексельберга. Интернет-издание Independent сообщило, что власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что российские олигархи пытаются спасти свои яхты, уводя их в Черное море. Жесткие санкции по отношению к РФ со стороны США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Полиция независимого государства Фиджи арестовала яхту, якобы принадлежащую российскому сенатору, миллиардеру из списка Forbes Сулейману Керимову. Об этом сообщает фиджийский телеканал FBC. Яхта Amadea вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей. На данный момент около судна дежурят местные стражи порядка, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на телеканал. Ранее в Великобритании задержали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив» Виталию Кочеткову. Бизнесмену принадлежат еще две суперъяхты Aurelia и Phi Phantom, они ходят под флагом Мальты и на данный момент находятся в Испании. Спустя время гражданская гвардия Испании наложила арест на яхту Tango предпринимателя Виктора Вексельберга. Интернет-издание Independent сообщило, что власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что российские олигархи пытаются спасти свои яхты, уводя их в Черное море. Жесткие санкции по отношению к РФ со стороны США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям