Канцлер Австрии: Путин разрешил платить за газ в евро

Канцлер Австрии сообщил, что Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Президент России Владимир Путин во время разговора с канцлером Автрии Карлом Нехаммером заявил, что Москва сохранит поставки газа с возможность оплаты в евро. Об этом Нехаммер рассказал в интервью агентству DPA.

«Путин сообщил мне, что газоснабжение гарантировано. Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро», — сказал канцлер агентству DPA.

Нехаммер также заявлял, что страна не намерена отказываться от поставок российских нефти и газа. По его словам, подобные ограничения могут ослабить Австрию, но не Россию. Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Венгрия уже согласилась оплачивать газ из России рублями. Власти Венгрии не считают, что нарушают санкционную политику, которую ввел Евросоюз против РФ, пишет деловое издание «Взгляд». Из-за этого решения Польша решила заморозить отношения с Венгрией. Новый порядок оплаты поставок энегрготоплива рублями «недружественным» государствам вступил в силу 1 апреля в соответствии с указом российского лидера Владимира Путина.