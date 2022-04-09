Венгрия не считает оплату за газ в рублях нарушением санкций ЕС

Венгерские власти высказались по поводу российского газа и санкций, наложенных на РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за того, что у Венгрии с Россией есть контракт, оплата за газ в рублях не является нарушением санкций, которые ввел Евросоюз против РФ. Такое заявление сделал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, ответив на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. Это технический вопрос, в какой валюте платить, и не означает обхода какой-либо санкционной политики», — сказал Ковач в интервью телеканалу CNN, информацию приводит РИА «Новости».

Он также пояснил, что Венгрия зависит от газа из России на 85%. Кроме того, ЕС не имеет общих закупок газа и нефти у РФ.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти Венгрии нарушат санкции Евросоюза против Москвы, если начнут оплачивать российский газ рублями. Новый порядок оплаты поставок энегрготоплива «недружественным» государствам вступил в силу 1 апреля в соответствии с указом российского лидера Владимира Путина, пишет «Национальная служба новостей». 6 апреля премьер-министр страны Виктор Орбан согласился на условия российской стороны, дополняет телеканал 360.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. По просьбе Путина были разработаны антикризисные меры. Там говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу.

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