Тюменьстат раскрыл, когда появятся данные переписи населения

Тюмень может стать миллионником уже через шесть лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Актуальные данные о численности населения Тюменской области по итогам Всероссийской переписи 2021 года будут опубликованы до конца апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени со ссылкой на данные Тюменьстата.

«Опубликовать предварительные итоги переписи планируется уже в апреле — это будут данные о численности населения России по регионам. Далее с мая по декабрь 2022 года ежемесячно будут выпускаться окончательные итоги по разным темам и направлениям», — рассказали в администрации.

В ведомстве добавили, что, в частности, в мае появятся окончательные данные о численности по стране и регионам, в июне — данные в разрезе муниципальных образований, в сентябре — данные о половозрастном составе, образовании, национальностях и владении языкам. Кроме того, с августа начнется опубликование данных в виде таблиц и графиков на сайте Росстата.

По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень городом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.