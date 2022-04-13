13 апреля 2022

Тюменьстат раскрыл, когда появятся данные переписи населения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города с высоты. Тюмень, частные дома, частный сектор, тюмень, виды тюмени
Тюмень может стать миллионником уже через шесть лет Фото:

Актуальные данные о численности населения Тюменской области по итогам Всероссийской переписи 2021 года будут опубликованы до конца апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени со ссылкой на данные Тюменьстата.

«Опубликовать предварительные итоги переписи планируется уже в апреле — это будут данные о численности населения России по регионам. Далее с мая по декабрь 2022 года ежемесячно будут выпускаться окончательные итоги по разным темам и направлениям», — рассказали в администрации.

В ведомстве добавили, что, в частности, в мае появятся окончательные данные о численности по стране и регионам, в июне — данные в разрезе муниципальных образований, в сентябре — данные о половозрастном составе, образовании, национальностях и владении языкам. Кроме того, с августа начнется опубликование данных в виде таблиц и графиков на сайте Росстата.

По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень городом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

Актуальные данные о численности населения Тюменской области по итогам Всероссийской переписи 2021 года будут опубликованы до конца апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени со ссылкой на данные Тюменьстата. «Опубликовать предварительные итоги переписи планируется уже в апреле — это будут данные о численности населения России по регионам. Далее с мая по декабрь 2022 года ежемесячно будут выпускаться окончательные итоги по разным темам и направлениям», — рассказали в администрации. В ведомстве добавили, что, в частности, в мае появятся окончательные данные о численности по стране и регионам, в июне — данные в разрезе муниципальных образований, в сентябре — данные о половозрастном составе, образовании, национальностях и владении языкам. Кроме того, с августа начнется опубликование данных в виде таблиц и графиков на сайте Росстата. По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень городом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...