Сериал «Начальник разведки» будут показывать на «Первом канале» с 18 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уроженец Курганской области Павел Фитин, который в годы Великой Отечественной войны руководил внешней разведкой СССР, стал главным героем нового сериала «Начальник разведки». Фильм будут показывать на Первом канале с 18 апреля.

«Подлинная история становления советской разведки, рассказанная через призму судьбы ее самого молодого начальника — 31-летнего Павла Михайловича Фитина. Человека, который в кратчайшие сроки, вопреки всему и вся, возродил ее из пепла репрессий и возвел в ранг одной из сильнейших спецслужб мира», — говорится в описании сериала на сайте «Первого канала».

Сериал снят кинокомпанией «Точка» в 2022 году. Режиссером выступал Кирилл Астахов. Роль Фитина исполнил актер Сергей Марин.

На сайте Службы внешней разведки РФ сообщается, что Фитин родился в 1907 году в селе Ожогино (сейчас это Шатровский округ Курганской области). В марте 1938 года его направили на учебу в высшую школу НКВД, а уже в 1939 году он возглавил внешнюю разведку органов госбезопасности. На этой должности Фитин работал до 1946 года.

«Фитин внес важный вклад в овладение Советским Союзом секретами ядерного оружия», — отмечается на сайте СВР. Так, к концу 1945 года от резидентур в Англии, США и других странах была получена необходимая документальная информация, позволившая СССР стране в кратчайший срок создать собственное ядерное оружие.

Ранее «Первый канал» показывал документальный фильм о Фитине. На сайте канала отмечается, что до недавнего времени имя Фитина было засекречено, о настоящем месте его работы могли не знать даже близкие люди. «И в то же время в современной России нет человека, который не слышал бы о нем. Фраза „Юстас — Алексу“ из культового кинофильма о разведке ушла в народ», — говорится в сообщении. «Юстас» — оперативный псевдоним полковника Исаева (Штирлица), под позывным «Алекс» скрывался Фитин.

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