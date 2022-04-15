Супруга Медведчука обвинила СБУ в пытках своего мужа

15 апреля 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Виктора Медведчука избивают сотрудники СБУ, заявила Оксана Марченко Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) применяют пытки к задержанному оппозиционному политику Виктору Медведчуку. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве сообщила супруга политика Оксана Марченко. Трансляция выступления идет на ее youtube-канале. «В настоящее время местонахождение Виктора неизвестно, что делает невозможным обеспечение правовой защиты и медицинского обслуживания. Мы предполагаем, что в подразделениях СБУ используются пытки. Сотрудники Медведчука, задержанные в конце февраля, сообщают о серьезных физических пытках. На фотографиях видны большие гематомы и синяки. На одном фото их нет. Нет сомнений, что фото были сделаны в начале и в конце вопроса. Синие опухшие уши, что также служит индикатором физического насилия и выбивания показаний», — сказала Марченко. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аресте Медведчука. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти хотят «выбить» из Медведчука нужные им показания. 14 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции Медведчука в Верховной Раде. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) применяют пытки к задержанному оппозиционному политику Виктору Медведчуку. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве сообщила супруга политика Оксана Марченко. Трансляция выступления идет на ее youtube-канале. «В настоящее время местонахождение Виктора неизвестно, что делает невозможным обеспечение правовой защиты и медицинского обслуживания. Мы предполагаем, что в подразделениях СБУ используются пытки. Сотрудники Медведчука, задержанные в конце февраля, сообщают о серьезных физических пытках. На фотографиях видны большие гематомы и синяки. На одном фото их нет. Нет сомнений, что фото были сделаны в начале и в конце вопроса. Синие опухшие уши, что также служит индикатором физического насилия и выбивания показаний», — сказала Марченко. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аресте Медведчука. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти хотят «выбить» из Медведчука нужные им показания. 14 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции Медведчука в Верховной Раде.