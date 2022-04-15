Филипп Киркоров потребовал Евросоюз освободить Виктора Медведчука

16 апреля 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров заявил, что пытки и унижения не могут быть приемлемы Фото: wikipedia.org Российский певец Филипп Киркоров потребовал политиков Европейского союза поспособствовать освобождению лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который ранее был арестован Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом артист написал в Instagram (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов). «Обращаюсь с требованием к европейским политикам: немедленно подключиться Евросоюз, вывести из подвалов СБУ всех людей и провести независимое расследование», — заявил Филипп Киркоров. Он опубликовал фото Виктора Медведчука и оставил хештег #СпаситеВиктора. Артист призвал Европарламент обратить внимание на свою двуличную политику. «Допускаете ли вы, что условно [президент Франции] Эммануэль Макрон бросит за решетку [кандидата] Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент [США] Джо Байден, закроете телеканал FOXnews только за то, что там говорят неприятные вещи про Вашу политику? Так почему вы допускаете это на Украине?», — возмутился Киркоров. Певец подчеркнул, что, по его мнению, человеческое отношение является высшей и непоколебимой ценность, добавив, что пытки, физические и моральные унижения не могут быть приемлемы. «Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем — никогда!», — заключил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о приостановке деятельности фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Украинский Минюст подал иск о полном запрете партии Медведчука. Супруга политика Оксана Марченко заявила, что ей регулярно поступают угрозы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российский певец Филипп Киркоров потребовал политиков Европейского союза поспособствовать освобождению лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который ранее был арестован Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом артист написал в Instagram (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов). «Обращаюсь с требованием к европейским политикам: немедленно подключиться Евросоюз, вывести из подвалов СБУ всех людей и провести независимое расследование», — заявил Филипп Киркоров. Он опубликовал фото Виктора Медведчука и оставил хештег #СпаситеВиктора. Артист призвал Европарламент обратить внимание на свою двуличную политику. «Допускаете ли вы, что условно [президент Франции] Эммануэль Макрон бросит за решетку [кандидата] Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент [США] Джо Байден, закроете телеканал FOXnews только за то, что там говорят неприятные вещи про Вашу политику? Так почему вы допускаете это на Украине?», — возмутился Киркоров. Певец подчеркнул, что, по его мнению, человеческое отношение является высшей и непоколебимой ценность, добавив, что пытки, физические и моральные унижения не могут быть приемлемы. «Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем — никогда!», — заключил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о приостановке деятельности фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Украинский Минюст подал иск о полном запрете партии Медведчука. Супруга политика Оксана Марченко заявила, что ей регулярно поступают угрозы.