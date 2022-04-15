«Дочка» Роскосмоса изготовит в 2022 году 100 вагонов трамвая

16 апреля 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

Предприятие Роскосмоса начнет собирать первый беспилотный трамвай в конце года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в «Роскосмос») планирует в этом году изготовить 100 трамвайных вагонов. Об этом сообщил гендиректор предприятия Роман Новиков. «На текущий год у предприятия уже как минимум есть заказы на изготовление 100 трамвайных вагонов», — передает слова Новикова ТАСС. Он уточнил, что для Челябинска будет изготовлено 30 односекционных трамваев, для Магнитогорска — 20 односекционных трамваев, и еще 50 полностью низкопольных трамвайных вагонов изготовят для Таганрога. Пять трамвайных вагонов, по словам Новикова, уже переданы в распоряжение Таганрога. Ранее сообщалось, что на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) в Челябинской области начали собирать трамвайные вагоны полностью из отечественных комплектующих. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УКВЗ, часть деталей для сборки вагонов изготавливают непосредственно на предприятии. Предприятия в России были вынуждены осваивать программу импортозамещения после введения антироссийских санкций со стороны США и стран ЕС, которые были введены из-за спецоперации на Украине. Несмотря на ограничения, многие из них наладили выпуск продукции. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в «Роскосмос») планирует в этом году изготовить 100 трамвайных вагонов. Об этом сообщил гендиректор предприятия Роман Новиков. «На текущий год у предприятия уже как минимум есть заказы на изготовление 100 трамвайных вагонов», — передает слова Новикова ТАСС. Он уточнил, что для Челябинска будет изготовлено 30 односекционных трамваев, для Магнитогорска — 20 односекционных трамваев, и еще 50 полностью низкопольных трамвайных вагонов изготовят для Таганрога. Пять трамвайных вагонов, по словам Новикова, уже переданы в распоряжение Таганрога. Ранее сообщалось, что на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) в Челябинской области начали собирать трамвайные вагоны полностью из отечественных комплектующих. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УКВЗ, часть деталей для сборки вагонов изготавливают непосредственно на предприятии. Предприятия в России были вынуждены осваивать программу импортозамещения после введения антироссийских санкций со стороны США и стран ЕС, которые были введены из-за спецоперации на Украине. Несмотря на ограничения, многие из них наладили выпуск продукции.