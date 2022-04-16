Экономисты назвали сроки снижения цен на товары в России. Что подешевеет в первую очередь

16 апреля 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Экономисты разошлись в прогнозах о снижении цен в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Цены на некоторые товары в России стабилизируются уже в ближайшее время. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал финансовый аналитик Виталий Калугин. В первую очередь, по мнению экономиста, подешевеют товары из Китая. «Цены стабилизируются уже сейчас и в дальнейшем будут стабилизироваться еще сильнее. В последнюю неделю инфляция составляла 0,6%, в отличие от той недельной инфляции, которая полтора месяца назад была 2,2-2,3%. Люди перестали покупать бытовую технику, электронику и автомобили, так как денег на это не хватает, они делают сбережения», — объяснил Калугин. Такой эффект, по мнению эксперта, является последствием панической реакции производителей на санкции и падение курса рубля. «На волне паники производители чрезмерно подняли цены: на 30-35%. Но люди стали экономить на бытовой технике, по таким ценам продукцию никто не покупает. Поэтому цены начали снижать», — рассказал экономист. По словам Калугина, в ближайшее время будут дешеветь товары, ввозимые из Китая. Например, компьютерная техника и смартфоны прямого китайского производства. При этом он уточнил, что отдельные товары, наоборот, подорожают. В их число, по мнению экономиста, войдут сезонные товары, которые Россия вынуждена завозить из Турции и Египта во время отсутствия собственного урожая. «Европейские и американские товары тоже будут дорожать, так как очень дорого завозить их в обход Европы: через Турцию или Казахстан», — добавил Калугин. Однако, по мнению доцента кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича, стабилизация цен возможна только в течение трех лет: «Стабилизацию цен не стоит ждать раньше, чем через три года. Такова длина регуляторного сценария. Сейчас в Америке сверхвысокая инфляция (по их меркам), Китай также озабочен темпами инфляции. Рост цен на товары за границей неизбежно приведет и к росту цен у нас. Это нормальное явление». Страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в знак несогласия с проведением спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью этих ограничений является дискриминация всего, что связано с Россией. На фоне беспрецедентного числа санкций, по информации Росстата, инфляция в стране ускорилась до 9,15%, что привело к росту цен на продукты. В связи с этим в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий увеличения инфляции. Помимо этого, правительство РФ уже ввело несколько пакетов мер поддержки для физических и юридических лиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Цены на некоторые товары в России стабилизируются уже в ближайшее время. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал финансовый аналитик Виталий Калугин. В первую очередь, по мнению экономиста, подешевеют товары из Китая. «Цены стабилизируются уже сейчас и в дальнейшем будут стабилизироваться еще сильнее. В последнюю неделю инфляция составляла 0,6%, в отличие от той недельной инфляции, которая полтора месяца назад была 2,2-2,3%. Люди перестали покупать бытовую технику, электронику и автомобили, так как денег на это не хватает, они делают сбережения», — объяснил Калугин. Такой эффект, по мнению эксперта, является последствием панической реакции производителей на санкции и падение курса рубля. «На волне паники производители чрезмерно подняли цены: на 30-35%. Но люди стали экономить на бытовой технике, по таким ценам продукцию никто не покупает. Поэтому цены начали снижать», — рассказал экономист. По словам Калугина, в ближайшее время будут дешеветь товары, ввозимые из Китая. Например, компьютерная техника и смартфоны прямого китайского производства. При этом он уточнил, что отдельные товары, наоборот, подорожают. В их число, по мнению экономиста, войдут сезонные товары, которые Россия вынуждена завозить из Турции и Египта во время отсутствия собственного урожая. «Европейские и американские товары тоже будут дорожать, так как очень дорого завозить их в обход Европы: через Турцию или Казахстан», — добавил Калугин. Однако, по мнению доцента кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича, стабилизация цен возможна только в течение трех лет: «Стабилизацию цен не стоит ждать раньше, чем через три года. Такова длина регуляторного сценария. Сейчас в Америке сверхвысокая инфляция (по их меркам), Китай также озабочен темпами инфляции. Рост цен на товары за границей неизбежно приведет и к росту цен у нас. Это нормальное явление». Страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в знак несогласия с проведением спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью этих ограничений является дискриминация всего, что связано с Россией. На фоне беспрецедентного числа санкций, по информации Росстата, инфляция в стране ускорилась до 9,15%, что привело к росту цен на продукты. В связи с этим в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий увеличения инфляции. Помимо этого, правительство РФ уже ввело несколько пакетов мер поддержки для физических и юридических лиц.