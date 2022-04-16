В России резко сократился размер ипотеки на вторичное жилье

17 апреля 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Средний размер ипотечного кредита на вторичку в апреле резко сократился на 23,7% по сравнению с февралем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье резко сократился. В апреле по сравнению с февралем — на 23,7%. «В апреле по сравнению с февралем в России резко — на 23,7% — сократился средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье», — рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его мнению, полноценный спрос на вторичку начнет восстанавливаться, когда собственники будут явно снижать стоимость объектов. Он полагает, что скидки на уровне 7-20% могут сделать покупку жилья данной категории выгодной. Это произойдет за счет возможности дальше рефинансировать или досрочно погасить ипотечный кредит. Эксперт добавил, что рынок активизируется и в случае снижения ипотечных ставок до 14% и ниже. На данный момент приобретатели жилплощади добирают ипотекой недостающую сумму на расширение жилья, а основные средства получают от продажи предыдущей квартиры. Так считает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова — «По сути, ипотеку теперь берут на плюс одну комнату, покупают жилье лишь немного больше предыдущего. Поэтому и размер кредита стал небольшим, средняя сумма снизилась примерно на 20—23%» — сказала она. Ранее сообщалось, что россиянам предложили продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. С такой инициативой выступил риелторский бизнес, они направили соответствующий документ в правительство РФ. Некоторые банки уже стали снижать ставку на большинство ипотечных программ. Например, Сбербанк и ВТБ уже снизили ставку до 16,9%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье резко сократился. В апреле по сравнению с февралем — на 23,7%. «В апреле по сравнению с февралем в России резко — на 23,7% — сократился средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье», — рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его мнению, полноценный спрос на вторичку начнет восстанавливаться, когда собственники будут явно снижать стоимость объектов. Он полагает, что скидки на уровне 7-20% могут сделать покупку жилья данной категории выгодной. Это произойдет за счет возможности дальше рефинансировать или досрочно погасить ипотечный кредит. Эксперт добавил, что рынок активизируется и в случае снижения ипотечных ставок до 14% и ниже. На данный момент приобретатели жилплощади добирают ипотекой недостающую сумму на расширение жилья, а основные средства получают от продажи предыдущей квартиры. Так считает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова — «По сути, ипотеку теперь берут на плюс одну комнату, покупают жилье лишь немного больше предыдущего. Поэтому и размер кредита стал небольшим, средняя сумма снизилась примерно на 20—23%» — сказала она. Ранее сообщалось, что россиянам предложили продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. С такой инициативой выступил риелторский бизнес, они направили соответствующий документ в правительство РФ. Некоторые банки уже стали снижать ставку на большинство ипотечных программ. Например, Сбербанк и ВТБ уже снизили ставку до 16,9%.