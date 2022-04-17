Появились первые кадры территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где блокированы украинские военные, отказавшиеся сложить оружие. Они опубликованы 17 апреля РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
«Я поднял дрон, увидел клубы дыма, погнал на дым, пролетел примерно 2800 метров, дальше надо было возвращать дрон — был слышен в воздухе гул самолета, но ударов по заводу я не увидел», — рассказал оператор РИА «Новости». На кадрах можно разглядеть большой клуб дыма, небольшие очаги возгорания и полуразрушенные жилые дома в прилегающих к «Азовстали» кварталах.
По информации от МО, вся городская территория Мариуполя зачищена от ВСУ, остатки группировки заблокированы на заводе «Азовсталь». Минобороны РФ предложило спасение националистам на «Азовстали», однако они отказались сдаваться. При этом российская сторона гарантировало каждому сдавшемуся солдату сохранение жизни. Причиной отказа мог стать приказ Киева расстреливать боевиков «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) за попытки сдаться в плен российским войскам.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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