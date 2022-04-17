В Курганской области десятки месторождений выставят на торги

В Кургане выставят на продажу более 20 месторождений полезных ископаемых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганским предпринимателям помогут заняться добычей полезных ископаемых. На торги выставят более 20 месторождений. Также на продажу выставят больше сотни участков под строительство и сельскохозяйственные земли. Об этом на расширенном открытом Совете предпринимателей Курганской области рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В этом году мы планируем вывести на торги более 20 месторождений общеполезных ископаемых. Это возможность для бизнеса развивать добычу и поставлять на рынок различным игрокам. Поэтапно на торги выставим порядка 150 участков для строительства коммерческих объектов и жилья, а также более 116 тысяч га сельскохозяйственных земель. Будет выделен 1 млрд рублей на госзакупки. Приглашаю предпринимателей поучаствовать в торгах и аукционах», — сказал Шумков.

Кроме того, губернатор предложил курганскому бизнесу разместить свое собственное производство в индустриальных парках. «На территории Курганской области пять таких индустриальных парков, в которых десятки свободных площадок для предпринимательской деятельности», — отметил Шумков.

В ходе совета вопросов от предпринимателей к губернатору не возникло, обмена мнениями не состоялось. «Это говорит о том, что достигнут такой уровень коммуникации, что всем все ясно, либо всем ничего не понятно. Сегодня необходимо поработать так, чтобы ни у кого не осталось вопросов. Экономика области должна получить толчок для развития, а люди рабочие места. Времени на раскачку нет», — заявил Шумков.

Ранее URA.RU писало о том, что курганские предприниматели жалуются местным властям на проблемы с импортом. Больше всего бизнесменов беспокоят перебои с поставкой зарубежных комплектующих для промышленных и сельскохозяйственных производств, оборудования и транспортных средств. Для помощи курганцам власти обратились в Москву.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам