Россия высылает болгарских дипломатов из страны

Россия объявила персонами нон грата нескольких сотрудников посольства Болгарии. Мера принята в качестве ответа на высылку российских дипломатов, говорится в заявлении МИД РФ.
«18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в РФ Атанас Крыстин был приглашен в МИД России. Ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Данное решение стало ответом на действия Болгарии, которая в марте объявила персонами нон грата 10 сотрудников российского посольства. Тогда один из дипломатов заявил, что в диппредставительстве восприняли этот шаг как «крайне недружественный акт».
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Россия объявила персонами нон грата нескольких сотрудников посольства Болгарии. Мера принята в качестве ответа на высылку российских дипломатов, говорится в заявлении МИД РФ. «18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в РФ Атанас Крыстин был приглашен в МИД России. Ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Данное решение стало ответом на действия Болгарии, которая в марте объявила персонами нон грата 10 сотрудников российского посольства. Тогда один из дипломатов заявил, что в диппредставительстве восприняли этот шаг как «крайне недружественный акт». Массовая высылка российских дипломатов из стран ЕС идет в связи со спецоперацией РФ на Украине. На этом фоне страны Запада и США ввели против России беспрецедентные санкции, в том числе дипломатического плана.