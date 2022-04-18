Россия высылает болгарских дипломатов из страны

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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
Сотрудников российского посольства выслали из Болгарии в конце марта Фото:
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Россия объявила персонами нон грата нескольких сотрудников посольства Болгарии. Мера принята в качестве ответа на высылку российских дипломатов, говорится в заявлении МИД РФ.

«18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в РФ Атанас Крыстин был приглашен в МИД России. Ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данное решение стало ответом на действия Болгарии, которая в марте объявила персонами нон грата 10 сотрудников российского посольства. Тогда один из дипломатов заявил, что в диппредставительстве восприняли этот шаг как «крайне недружественный акт».

Массовая высылка российских дипломатов из стран ЕС идет в связи со спецоперацией РФ на Украине. На этом фоне страны Запада и США ввели против России беспрецедентные санкции, в том числе дипломатического плана.

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Россия объявила персонами нон грата нескольких сотрудников посольства Болгарии. Мера принята в качестве ответа на высылку российских дипломатов, говорится в заявлении МИД РФ. «18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в РФ Атанас Крыстин был приглашен в МИД России. Ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Данное решение стало ответом на действия Болгарии, которая в марте объявила персонами нон грата 10 сотрудников российского посольства. Тогда один из дипломатов заявил, что в диппредставительстве восприняли этот шаг как «крайне недружественный акт». Массовая высылка российских дипломатов из стран ЕС идет в связи со спецоперацией РФ на Украине. На этом фоне страны Запада и США ввели против России беспрецедентные санкции, в том числе дипломатического плана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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