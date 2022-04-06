Захарова: Россия ответит на высылку дипломатов

Москва даст равнозначный ответ на каждый шаг против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ», — прокомментировала высылки российских дипломатов из стран Запада Захарова. Об этом представитель МИД России сообщила в эфире радиостанции Sputnik.
Москва даст равнозначный ответ на каждый шаг против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ», — прокомментировала высылки российских дипломатов из стран Запада Захарова. Об этом представитель МИД России сообщила в эфире радиостанции Sputnik. Правительство Испании решило выслать российских дипломатов и персонал посольства России в связи с «угрозой безопасности». Чуть ранее стало известно, что в Италии заявили о высылке 30 российских дипломатов. Одновременно Дания объявила о решении депортировать 15 дипломатов РФ после провокации в Буче. Также стало известно о выдворении российских дипломатов из Франции. Швеция также депортировала трех российских дипломатов. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов РФ из Европы.