Захарова: Россия ответит на высылку дипломатов

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что на каждый недружественный акт Россия даст соответствующий ответ Фото:
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Москва даст равнозначный ответ на каждый шаг против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ», — прокомментировала высылки российских дипломатов из стран Запада Захарова. Об этом представитель МИД России сообщила в эфире радиостанции Sputnik.

Правительство Испании решило выслать российских дипломатов и персонал посольства России в связи с «угрозой безопасности». Чуть ранее стало известно, что в Италии заявили о высылке 30 российских дипломатов. Одновременно Дания объявила о решении депортировать 15 дипломатов РФ после провокации в Буче. Также стало известно о выдворении российских дипломатов из Франции. Швеция также депортировала трех российских дипломатов. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов РФ из Европы.

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Москва даст равнозначный ответ на каждый шаг против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ», — прокомментировала высылки российских дипломатов из стран Запада Захарова. Об этом представитель МИД России сообщила в эфире радиостанции Sputnik. Правительство Испании решило выслать российских дипломатов и персонал посольства России в связи с «угрозой безопасности». Чуть ранее стало известно, что в Италии заявили о высылке 30 российских дипломатов. Одновременно Дания объявила о решении депортировать 15 дипломатов РФ после провокации в Буче. Также стало известно о выдворении российских дипломатов из Франции. Швеция также депортировала трех российских дипломатов. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов РФ из Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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