Захарова: Россия ответит на высылку дипломатов

06 апреля 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Москва даст равнозначный ответ на каждый шаг против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ», — прокомментировала высылки российских дипломатов из стран Запада Захарова. Об этом представитель МИД России сообщила в эфире радиостанции Sputnik. Правительство Испании решило выслать российских дипломатов и персонал посольства России в связи с «угрозой безопасности». Чуть ранее стало известно, что в Италии заявили о высылке 30 российских дипломатов. Одновременно Дания объявила о решении депортировать 15 дипломатов РФ после провокации в Буче. Также стало известно о выдворении российских дипломатов из Франции. Швеция также депортировала трех российских дипломатов. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов РФ из Европы.