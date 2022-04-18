Американский журналист сравнил зверства ВСУ с терроризмом ИГИЛ*

19 апреля 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Журналист из США сравнил действия националистов с терроризмом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский журналист Джордж Элайсон сравнил зверства украинских националистов с действиями террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Его слова прозвучали в фильме RT Documentary «Донбасс: вчера, сегодня, завтра». «Военные так не поступают. Разве что ИГИЛ* так поступает», — сказал Элайсон. Так журналист прокомментировал захоронения вблизи Луганска, где нашли обезглавленные тела мирных жителей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Людей используют в качестве живого щита. *Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Американский журналист Джордж Элайсон сравнил зверства украинских националистов с действиями террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Его слова прозвучали в фильме RT Documentary «Донбасс: вчера, сегодня, завтра». «Военные так не поступают. Разве что ИГИЛ* так поступает», — сказал Элайсон. Так журналист прокомментировал захоронения вблизи Луганска, где нашли обезглавленные тела мирных жителей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Людей используют в качестве живого щита. *Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации.