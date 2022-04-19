Эксперт Новески: большинство чехов замерзнут следующей зимой при эмбарго на российский газ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

В случае введения эмбарго на российский газ, большинство жителей Чехии рискуют замерзнуть следующей зимой. Такой прогноз дал чешский эксперт по энергетике Иван Новески.

«При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на 100 процентов зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут. Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым. Ведь еще до зимы большая часть пока работающей промышленности остановится», — предположил Новески, пишет газета Parlamentní listy.

По его словам, прекращение импорта российского газа приведет к увеличению числа безработных в стране. Также, он считает, что в Чехии могут возникнуть проблемы в транспортной системе и в целом «полный коллапс всего государства».

Ранее экс-президент Чехии Вацлав Клаус признался, что ему всегда было стыдно за отношение чехов к мигрантам из Украины. По его словам, после начала спецоперации РФ на Украине европейцы резко стали «излучать любовь» к этой стране и ее населению.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». В частности, в Европарламенте потребовали полностью запретить экспорт нефти и газа из России. Однако часть стран Евросоюза не захотела отказываться от российского газа.

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