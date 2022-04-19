Аналитик Санакоев: Китай заменит европейское оборудование в РФ

19 апреля 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Китай готов поставлять РФ оборудование для отрасли энергетики, считает Сергей Санакоев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На смену покинувшим Россию производителям оборудования в отрасли энергетики, нефте- и газодобычи, из-за введения санкций со стороны стран ЕС и США, придут компании-партнеры из Китая и Индии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев. «Фактически без предупреждения уходят компании, которые на российском рынке занимали достаточно серьезный объем, и, конечно, на первых порах нам нужны страны, которые сумеют их заменить. И многие государства с удовольствием это сделают. Тот же Китай и Индия — они готовы закупать практически все объемы наших энергоносителей и поставить необходимые нам товары. Например, возьмем оборудование для энергетической сферы, нефте- и газодобычи. Ведущий мировой поставщик, нефтесервисная компания Schlumberger заявила об уходе с российского рынка. Китайские организации готовы их заменить, и в этой технике, и в горнодобывающей, и в строительной, и в сельскохозяйственной. Страны готовы нам это все поставлять. Плюс нам нужно активно самим развивать собственную экономику и не быть зависимыми от кого-то», — объяснил Сергей Санакоев. Спикер подчеркнул, что многие страны мира готовы к сотрудничеству с Россией. «Мы самая большая страна в мире, у нас до 30% всех природных богатств, у нас огромная территория, сохранился прекрасный уровень научных технологий, и в этом плане мы представляем для Китая, Индии, Ирана, Турции, многих страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии большой интерес. Нам объявили санкционную войну лишь четверть всех государств в мире. И на самом деле это меньшинство», — заявил Санакоев. О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что целью ее является защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В ответ на спецоперацию США ввели санкции против банковского и энергетического секторов РФ. Пять пакетов ограничений предоставил Европейский союз и начал работу над шестым. Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что санкции могут коснуться и дополнительных финансовых институтов. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На смену покинувшим Россию производителям оборудования в отрасли энергетики, нефте- и газодобычи, из-за введения санкций со стороны стран ЕС и США, придут компании-партнеры из Китая и Индии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев. «Фактически без предупреждения уходят компании, которые на российском рынке занимали достаточно серьезный объем, и, конечно, на первых порах нам нужны страны, которые сумеют их заменить. И многие государства с удовольствием это сделают. Тот же Китай и Индия — они готовы закупать практически все объемы наших энергоносителей и поставить необходимые нам товары. Например, возьмем оборудование для энергетической сферы, нефте- и газодобычи. Ведущий мировой поставщик, нефтесервисная компания Schlumberger заявила об уходе с российского рынка. Китайские организации готовы их заменить, и в этой технике, и в горнодобывающей, и в строительной, и в сельскохозяйственной. Страны готовы нам это все поставлять. Плюс нам нужно активно самим развивать собственную экономику и не быть зависимыми от кого-то», — объяснил Сергей Санакоев. Спикер подчеркнул, что многие страны мира готовы к сотрудничеству с Россией. «Мы самая большая страна в мире, у нас до 30% всех природных богатств, у нас огромная территория, сохранился прекрасный уровень научных технологий, и в этом плане мы представляем для Китая, Индии, Ирана, Турции, многих страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии большой интерес. Нам объявили санкционную войну лишь четверть всех государств в мире. И на самом деле это меньшинство», — заявил Санакоев. О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что целью ее является защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В ответ на спецоперацию США ввели санкции против банковского и энергетического секторов РФ. Пять пакетов ограничений предоставил Европейский союз и начал работу над шестым. Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что санкции могут коснуться и дополнительных финансовых институтов. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию».