Генерал Шаманов назвал следующую цель спецоперации РФ на Украине

После зачистки Мариуполя от националистов военные РФ возьмутся за группировку, которая находится в котле между Днепром и Изюмом, заявил Шаманов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Следующим шагом спецоперации РФ на Украине должно стать освобождение Одессы. Такое мнение высказал бывший командующий ВДВ и экс-губернатор Ульяновской области, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов. Он отметил, что цели первого этапа спецоперации достигнуты — российские войска нанесли существенный урон военной инфраструктуре Украины и лишили страну централизованного управления.

«Конечно, Мариуполь и некоторые другие укрепленные районы сдерживают подразделения. Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче. Одесса — следующая. Пока идет продвижение в районе Николаева, Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», — цитируют Владимира Шаманова «Аргументы и факты».

Генерал-полковник отметил, продвижение российских войск было затруднено из-за характера спецоперации. Армия РФ пыталась избежать гибели мирных жителей, поэтому замедлилась возле Мариуполя и Волновахи. После зачистки этих территорий от националистов российские военные «возьмутся за ту группировку», которая находится в котле между Днепром и Изюмом, считает Шаманов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Главной ее целью глава государства назвал защиту граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. В рамках спецоперации российские войска зачистили городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.

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