США используют Киев для получения военной прибыли, считают обозреватели Global Times Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Возможности по участию США в конфликте на Украине ограничены — об этом свидетельствует решение главы Белого дома Джо Байдена отложить визит в Киев. К такому выводу пришли авторы китайской газеты Global Times. Ранее Белый дом подчеркивал, что визит Байдена на Украину не планируется, несмотря на заявления президента США.

«Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей», — пишет Global Times.

Китайские обозреватели также отмечают корыстный мотив Белого дома. По их мнению, заявления США о поддержке Украины — не более чем игра, в которой Вашингтон пытается получить военную прибыль. По мнению авторов Global Times, «мыльная опера» с возможной поездкой Байдена в Киев подтверждает это.

Ранее президент США публично заявил, что намерен посетить Украину. Это произошло после того, как в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает «Национальная служба новостей». Однако после пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что визит на Украину не входит в планы президента США. По ее словам, Вашингтон не намерен отправлять Байдена в зону боевых действий, которую придется преодолеть, чтобы добраться до Киева.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в феврале. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что безусловный приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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