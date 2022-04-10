В РФ вернулись сотрудники «Росатома», попавшие в плен к Киеву

Сотрудники «Росатома» были переданы России вместе с военнослужащими Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной на родину удалось вернуться четырем сотрудникам госкорпорации «Росатом». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле. Скоро их увидят родные и близкие!» — написала омбудсмен в своем telegram-канале.

В «Росатоме» подтвердили, что четыре сотрудника госкорпорации, удерживаемые на Украине, вернулись домой. В компании поблагодарили всех, кто участвовал в освобождении ее работников, передает РИА «Новости».

О том, что четверо сотрудников «Росатома» стали заложниками Киева, стало известно в конце марта. Они должны были доставить партию ядерного топлива на Ровенскую АЭС на Украине. Журналист Владимир Соловьев сообщил, что сотрудников «Росатома» держали в железнодорожном вагоне вместе с грузом, передает «Царьград». Доследственную проверку по данному факту поручил провести председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ночью 10 апреля Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели обмен пленными. Домой вернулись 32 гражданина РФ, которые работают дальнобойщиками, а также ряд жителей Беларуси.

На Украине проходит спецоперация РФ, которая началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре.

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