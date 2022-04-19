Жителям аварийного дома проспекту Машиностроителей сообщили, что в здании отключат свет и воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы вывозят вещи из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Жители заколачивают окна досками, опасаясь мародеров, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«О переселении нам сказали вчера около семи часов вечера. Переезжать нам некуда. Давали временное жилье, но еще хуже нашей общаги. Нас четыре человека прописано на 19 квадратных метрах. Дают нам восемь квадратных метров. Сейчас дети приедут, не знаю куда я их поселю», — поделилась жительница аварийного дома Светлана Долгушина

Жителям дома сообщили, что на этой неделе в нем отключат воду и свет, заварят двери. Как передает корреспондент URA.RU, здание загорожено сигнальной лентой. На месте дежурит одна машина аварийно-спасательной службы.

Ранее URA.RU сообщало, что жильцов аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей переселили в гостиницу. Всего расселили 56 семей, сообщали в пресс-службе мэрии. В отношении должностных лиц администрации Кургана возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Чиновники не обеспечили безопасность жильцов дома, признанного аварийным пять лет назад. Прокуратура начала проверку действий чиновников городской администрации. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года.

Из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей в Кургане жители вывозят вещи Фото: Владислав Грозный © URA.RU

Дом №19 по проспекту Машиностроителей в Кургане признан аварийным в 2017 году Фото: Владислав Грозный © URA.RU