Батальон «Азов»* признал проигрышное положение в Мариуполе

Националисты считают, что им остались считанные часы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевики националистического батальона Украины «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) признали, что им остались считанные часы, так как военные силы РФ превышают их число в десятки раз. Обращение националистов опубликовано в telegram-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности).

«У нас, возможно, остались считанные дни, а может, часы. Группировка противника в десятки раз превышает нашу. У них есть преимущество в воздухе, в артиллерии, в группировке на суше», — говорится в обращении националистов, которые просят мировых лидеров провести эвакуацию с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В настоящее время на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе скрываются в основном представители националистических батальонов Украины, в том силе «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) и иностранные наемники. Вся остальная территория Мариуполя зачищена.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. До этого армия РФ уже открывала гуманитарные коридоры для националистов, засевших на «Азовстали», передает телеканал 360.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации

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